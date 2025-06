Una delle piccolissime pause che ci ha concesso l'Xbox Games Showcase 2025 sembrerebbe essere stata più importante del previsto: Phil Spencer ha infatti anticipato grandi piani per il prossimo anno, lanciando indizi anche per il ritorno di Halo.

Come ci segnala infatti ComicBook, il capo della divisione gaming di Microsoft ha confermato che nel 2026 vedremo Gears of War E-Day, Fable, un nuovo Forza e «il ritorno di un classico che è rimasto con noi fin dal principio».

Dichiarazioni che potete rivedere al seguente indirizzo e che, secondo molti appassionati, sembrerebbero strizzare l'occhio a Halo: il primo capitolo fu infatti fondamentale per permettere a Xbox di conquistare il suo spazio nel mercato del gaming.

Ma la menzione sul ritorno di un «classico», nello specifico, ha fatto interrogare diversi fan, che sospettano che l'annuncio misterioso potrebbe essere addirittura un remake del primo capitolo Halo Combat Evolved, la cui campagna è stata rimasterizzata anche per la Master Chief Collection (lo trovate incluso su Game Pass Ultimate, disponibile su Amazon).

Considerando che già nelle scorse settimane è stata annunciata una nuova edizione rimasterizzata del primo Gears of War, è possibile che Phil Spencer stia già preparando il terreno per un'operazione simile sul franchise Halo, che magari potrebbe sbarcare per la prima volta su PS5 proprio con la prima avventura di Master Chief.

Per il momento si tratta ovviamente solo di speculazioni, visto che non sappiamo con certezza quale sia il progetto misterioso a cui fa riferimento il capo di Microsoft Gaming: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

