Halo Infinite rinuncia alla trama, non è una "priorità"

Se Master Chief non si tocca, 343 Industries ha messo le mani sui contenuti di storia del multiplayer di Halo Infinite, abbandonando la creazione delle cutscene di trama.

Il grande ritorno di una delle saghe più note di Xbox, anche in versione fisica su Amazon, era molto atteso non solo dai giocatori Xbox, ma da tutta la community dei giocatori.

Ormai è noto, e ammesso dalla stessa Microsoft, che Halo Infinite non abbia goduto del lancio in pompa magna che meritava.

E mentre Xbox e 343 Industries stanno inevitabilmente pensando a cosa succederà nel futuro della saga, intanto quest'ultima comincia a fare economia di risorse per Halo Infinite.

Specificatamente per il multiplayer, per il quale non verranno più prodotti i filmati che raccontavano la trama della stagione in corso.

Lo ha confermato il team di sviluppo (tramite Windows Central) motivando la scelta con un mero bisogno di gestione delle risorse.

343 Industries ha approfondito la decisione:

«Abbiamo dovuto prendere la decisione di rinunciare ai filmati narrativi stagionali per fare spazio al team per continuare a concentrarsi su funzionalità, contenuti e miglioramenti molto richiesti per Halo Infinite. Questi compromessi non sono mai facili da fare e apprezziamo davvero il vostro supporto mentre il team lavora per rendere Halo Infinite la migliore esperienza possibile»

Mentre proprio oggi viene lanciata la Stagione 4, Infection, il team rende nota la decisione di abbandonare ogni velleità narrativa del multiplayer di Halo Infinite.

Non che fosse ovviamente il focus principale della modalità, ma i filmati delle stagioni erano molto apprezzati dai fan, che saranno sicuramente delusi dalla loro assenza visto che davano al multiplayer la possibilità di essere ancora più presenti nel mondo complessivo di Halo.

Il franchise non è in buone condizioni ma comunque non verrà abbandonato, anche se Phil Spencer ci tiene a dire che ora Xbox ha comunque molti altri giochi.

Certo non aiuta il fatto che anche i membri storici abbiano lasciato il team, tra cui anche chi ha contribuito a creare Halo.