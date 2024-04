Half-Life, il "remake" è in arrivo grazie a NVIDIA

Il 25imo anniversario di Half-Life ci ha portato una valanga di nuovo materiale, sebbene ora è in arrivo una sorta di remake del gioco originale.

Del resto, considerando che il gioco è ancora conosciutissimo, sembra proprio che un rifacimento del gioco sia in lavorazione (via DSO Gaming).

Il modder "MochaTheTransProto" ha annunciato di essere al lavoro su una RTX Remix Mod per il primo capitolo classico di Half-Life.

Anche se non c'è ancora una data di uscita, il modder ha condiviso il primo screenshot WIP.

Questo screen mostra il nuovo sistema di riflessi che i giocatori potranno ammirare nella versione finale.

Ma non solo: l'immagine mostra anche alcuni miglioramenti nell'illuminazione grazie al path-tracing che il gioco avrà.

Sebbene questo sia molto interessante, esiste già una mod che ha aggiunto effetti di ray-tracing/path-tracing completi al classico FPS di Valve.

Questa Path Tracing Mod, creata da "sultim_t", è uscita l'anno scorso (e la trovate qui). Quindi, non siamo sicuri che valga la pena di investire tempo e fatica per creare un'altra RTX Mod per il gioco.

La mod di sultim_t ha di suo un aspetto incredibile e dubitiamo che questa nuova RTX Remix Mod sia in grado di superarla.

Nel mentre, parlando di progetti realizzati dai fan e sempre legati alla saga Valve, diverse settimane fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e davvero molto interessante.

Ma non è tutto: alcuni mesi fa si è andati ancora oltre, tentando di portare il secondo capitolo della serie Valve anche sull'ibrida Nintendo Switch.

Per finire, una mod si è aggiunta alla lista sempre più lunga di creazioni della community di Half-Life 2, trasformando il gioco in chiave LEGO.