Half-Life costa meno di 1€, e un bug è stato corretto dopo 25 anni

Il 25imo anniversario di Half-Life ci ha portato una valanga di nuovo materiale. Abbiamo visto il ripristino di personaggi tagliati, mappe aggiuntive per Half-Life Deathmatch e un documentario completo su Valve e la creazione dell'epocale FPS.

Se il secondo capitolo (che trovate ancora su Amazon) ha infatti un posto speciale nel cuore dei giocatori, anche il primo episodio non scherza affatto.

Del resto, considerando che il gioco è attualmente offerto al prezzo ridicolo di appena 0,81€ su Steam, troppo male non è.

Mentre Gordon Freeman, Black Mesa e G-Man compiono quindi 25 anni, un nuovo aggiornamento di Half-Life apporta un cambiamento "fondamentale" al seminale sparatutto fantascientifico (via PCGamesN).

Per gentile concessione del canale YouTube VideoGameCinema, sembra che sia stato risolto un bug legato a un tentacolo, mai corretto in tutti questi anni. Lo trovate nel post poco sopra.

Il nuovo aggiornamento di Half-Life, che aggiunge quindi varie piccole e grandi correzioni apportate da Valve in occasione del 25imo anniversario, risolve finalmente anche questo particolare problema legato a un'animazione specifica.

Sorprende quindi leggere come Valve continui a ritoccare e migliorare Half-Life fin nei minimi dettagli, a così tanti anni dall'uscita originale. Vero anche che per un cult di questa portata, la cosa non sorprende più di tanto in effetti.

Nel mentre, parlando di progetti realizzati dai fan e sempre legati alla saga di Gordon Freeman, diverse settimane fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e davvero molto interessante.

Ma non è tutto: di recente si è andati ancora oltre, tentando di portare il secondo capitolo della serie Valve anche sull'ibrida Nintendo Switch.

Per concludere, una mod si è aggiunta alla lista sempre più lunga di creazioni della community di Half-Life 2, trasformando il gioco in chiave LEGO.