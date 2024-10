Half-Life: Alyx, il nuovo update risolve vari problemi ed aggiunge alcune opzioni

Valve ha pubblicato la prima patch per Half-Life: Alyx che porta il software alla versione 1.2.

Stando alle note di rilascio, che potete consultare in forma completa al seguente indirizzo, l’aggiornamento introduce alcune nuove opzioni e risolve diversi problemi, oltre ad ottimizzare le prestazioni generali del gioco.

Entrando più nel dettaglio, l’update aggiunge il supporto completo ai controlli per i movimenti sulla mano destra/sinistra in modo indipendente da quelli per l’arma e migliora le impostazioni inerenti l’altezza.

Inoltre, sono stati corretti alcuni bug, tra cui quello che poteva portare ad un errata visualizzazione della UI cambiando le impostazioni qualitative da Medio a Basso.

Non manca nemmeno un miglioramento generale delle prestazioni, grazie anche ad un rilevamento più efficiente delle situazioni in cui la quantità di memoria disponibile si abbassa notevolmente.

Ultimamente Half-Life: Alyx ha fatto molto parlare di sé. Nella giornata di ieri vi abbiamo, infatti, anche riferito, di uno speedrunner che è riuscito a completare il titolo in soli 46 minuti sfruttando alcuni glitch, mentre un interessante filmato ha evidenziato il miglioramento grafico della serie nel corso del tempo.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Half-Life: Alyx è un titolo – quasi – perfetto per la realtà virtuale, un elenco di regole e schemi che d’ora in avanti le altre produzioni in VR dovranno seguire e, allo stesso tempo, è degno di stare al fianco di tutti gli altri capitoli della storica serie.»

Fonte: DSOG