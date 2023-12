Rockstar Games ha recentemente rivelato il primo trailer ufficiale di GTA 6, offrendoci un'anteprima del gioco molto atteso. Tuttavia, l'uscita è prevista solo nel 2025, quindi per aiutarvi ad aspettare, vi proponiamo una lista di giochi che potrebbero interessarvi.

Questi titoli, pur essendo diversi da GTA 6, presentano similitudini in termini di gameplay, temi o ambientazioni. Sono disponibili a prezzi accessibili, essendo usciti da tempo, e rappresentano anche ottimi regali di Natale per gli appassionati di GTA.

Per ulteriori idee regalo natalizie, consultate i nostri articoli dedicati. Scegliere uno di questi giochi non solo farà piacere al destinatario, ma aiuterà anche a rendere l'attesa per il nuovo capitolo di GTA più sopportabile.

GTA VI: 7 videogiochi per ingannare l'attesa

Red Dead Redemption 2

In attesa di GTA 6, quale scelta migliore di un altro capolavoro firmato Rockstar Games? Red Dead Redemption 2 vi immerge nelle vicende della gang di Van der Linde in un'era tumultuosa antecedente agli eventi del primo Red Dead. Arthur Morgan, il personaggio principale, si distingue notevolmente dai protagonisti di GTA, offrendo un approccio più emotivo e profondo. Ambientato nell'affascinante Frontiera Occidentale del 1899, il gioco sostituisce le auto sportive con cavalli e carrozze, mentre l'arsenale è differente da quello moderno di GTA. Tuttavia, Red Dead Redemption 2 mantiene il sistema di moralità tipico di GTA 5, che permette di influenzare la natura di Arthur attraverso scelte buone o malvagie, riflettendo la dualità morale dei suoi compagni di gang.

Serie Yakuza

Similmente a GTA, i giochi della serie Yakuza si concentrano su crimine e denaro in un contesto open-world, ma con un'ambientazione in Giappone. I protagonisti sono membri degli Yakuza, la controparte giapponese della mafia. In particolare, Kazuma Kiryu, personaggio principale ricorrente nella serie Yakuza, condivide con Michael De Santa di GTA 5 il tentativo di abbandonare una vita criminale, pur ritrovandosi continuamente invischiato in essa. Il gameplay di Yakuza differisce in quanto si tratta di un RPG beat 'em up, con un focus sui combattimenti e un sistema di guadagno esperienza lungo la storia. Inoltre, la serie offre una varietà di minigiochi come ballo disco, karaoke e golf, che richiamano quelli di GTA 5. Per chi cerca un cambio di prospettiva, i giochi della serie Judgement offrono l'esperienza di un detective impegnato nella caccia ai criminali, una dinamica diversa ma altrettanto avvincente.

Cyberpunk 2077

Se amate GTA, troverete molto da apprezzare in Cyberpunk 2077. Esplorare l'open world di Night City vi darà sensazioni simili a quelle di Los Santos, ma con un'affascinante atmosfera futuristica. All'inizio del gioco, vi ritroverete a pianificare una rapina insieme al vostro compagno Jackie Welles. A differenza di GTA, Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED è un RPG in prima persona che offre ampie possibilità di personalizzazione del personaggio. Nonostante i problemi riscontrati al lancio, nel corso degli anni il gioco si è notevolmente migliorato, guadagnandosi l'apprezzamento della comunità, soprattutto con l'introduzione del nuovo DLC Phantom Liberty. Se non avete ancora provato Cyberpunk 2077, potrebbe essere il momento giusto per scoprire questo titolo.

Saints Row

Se non avete ancora esplorato la serie Saints Row, è il momento ideale per iniziare, specialmente dopo il remastering del primo gioco nel 2022. In Saints Row, pur chiamandovi "Santi", il vostro comportamento è tutt'altro che santo, proprio come i protagonisti di GTA 5. In questo universo, siete a capo di una gang e vi immergerete in trame intricate e rivalità tra bande. Il gioco presenta un mondo aperto che ricorda una città americana, una minimappa simile a quella di GTA, un gruppo chiamato Third Street Saints, stazioni radio memorabili e meccaniche di gioco che evidenziano l'ispirazione da GTA. I personaggi di Saints Row sono unici, eccentrici e divertenti, e il gioco abbonda in contenuti audaci e situazioni comiche, inclusi armi e veicoli stravaganti.

Trilogia Mafia

La serie Mafia, sviluppata da 2K e Hangar 13, si ispira fortemente a Grand Theft Auto, offrendo un'esperienza criminale che si avvicina a quella di Rockstar Games. I tre giochi della serie sono stati rielaborati e rimasterizzati, riuniti in una trilogia. Mafia: Definitive Edition è una riedizione del titolo originale del 2002, incentrato sul tassista Tommy Angelo che si ritrova immerso nel mondo criminale della mafia durante il Proibizionismo. Mafia 2 segue il veterano della Seconda Guerra Mondiale, Vito Scalleta, che torna a casa e si immerge nel mondo della mafia sotto l'influenza del suo amico Joe Barbaro. Mafia 3, invece, si ambienta alla fine degli anni '60 e segue Lincoln Clay, veterano della guerra del Vietnam, che si allea con Vito Scalleta di Mafia 2, il mafioso irlandese Thomas Burke e la leader della mafia haitiana Cassandra per contrastare l'antagonista Sal Marcano. La serie offre personaggi avvincenti, missioni di storia coinvolgenti, sparatorie ed inseguimenti in auto che possono competere con l'esperienza di GTA, rendendoli titoli imperdibili per gli appassionati del genere.

Just Cause 4

Just Cause 4 offre un'esperienza di caos inaudito, con una grande libertà d'azione per il giocatore, come ad esempio la possibilità di "surfare" su auto sollevate da un immenso tornado. Se vi hanno affascinato le leggi fisiche poco convenzionali di GTA 5, sarete entusiasti di scoprire le avventure possibili nella Repubblica di Medici. È importante sottolineare che Just Cause 4 non raggiunge la raffinatezza narrativa o la precisione meccanica tipica dei giochi Rockstar, ma si fa notare per la sua modalità unica e spettacolare di orchestrare il caos su larga scala.

Grand Theft Auto: The Trilogy

Se non avete ancora sperimentato i classici della serie GTA, che hanno contribuito a renderla celebre per anni, ora è il momento perfetto, specialmente con la recente rimasterizzazione in questa trilogia. Questi primi giochi hanno introdotto alcuni dei personaggi più iconici nel mondo dei videogiochi, come CJ e Big Smoke da San Andreas, e Tommy Vercetti da Vice City. La varietà di armi, le meccaniche fisiche, i dialoghi accattivanti e le missioni indimenticabili ambientate in mondi ispirati a città come Los Angeles, Miami e New York City sono elementi che rendono la serie GTA unica. E naturalmente, non possiamo trascurare GTA 5, che continua a essere un gioiello della serie, con una trama intricata e una modalità Online vasta e costantemente aggiornata.

