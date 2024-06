GTA IV si aggiorna a sorpresa su PC: ecco cosa cambia

Rockstar Games ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per le versioni Steam di GTA IV, già disponibile da questo momento per il download.

Il precursore di Grand Theft Auto V (che trovate invece su Amazon) è ancora oggi considerato dai fan come uno dei capitoli più ambiziosi della saga e, comprensibilmente, gli sviluppatori vogliono assicurarsi che tutti gli utenti continuino a giocarlo senza problemi.

Come riportato da Twisted Voxel, la nuova patch si limita infatti a sistemare un bizzarro problema per la versione Steam del gioco, che poteva impedire a GTA IV di avviarsi se non era stato installato il Rockstar Launcher.

Curiosamente, questa è la seconda patch rilasciata nel 2024 per Grand Theft Auto IV, dopo che in precedenza il titolo non era stato toccato per ben 4 anni: anche in quel caso venne risolto un problema legato al Rockstar Launcher, che ne impediva la disinstallazione dal PC. Trovate tutte le ultime patch al seguente indirizzo.

I fan che hanno già provveduto ad aggiornare la propria copia hanno già confermato che non sembra essere stato cambiato nient'altro, né c'è alcun rischio che eventuali mod diventino incompatibili: è una vera e propria "patch silenziosa" che rende il titolo nuovamente giocabile per tutti.

Non possiamo dunque che consigliarvi di aggiornare le vostre copie di Grand Theft Auto IV il prima possibile, se ancora oggi vi state divertendo a riscoprire la storia di Niko Bellic.

Restando in tema di release su PC, ricordiamo che al momento l'uscita di GTA 6 è prevista esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S. Tuttavia, Take-Two non ha escluso che in futuro possa arrivare anche su computer.

Il sesto capitolo della saga intende superare anche le precedenti ambizioni di GTA IV e GTA V: dovrebbe esserci una cura per i dettagli praticamente maniacale, che secondo il publisher potrebbe renderlo un gioco «senza eguali» nell'industria videoludica.