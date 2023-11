GTA 6 potrebbe ricevere città come DLC, e i fan vogliono Liberty City

Ci stiamo avvicinando rapidamente al mese di dicembre, il che significa una cosa e una sola: il trailer di Grand Theft Auto 6 è in arrivo. Nel frattempo, le speculazioni continuano.

Parliamo di un gioco che, a quanto pare, farà dimenticare persino GTA V.

All'inizio di quest'anno, Bloomberg ha riportato che Rockstar starebbe pianificando i contenuti post-lancio di GTA 6, che si dice includeranno intere città come DLC.

La veridicità o meno di questa notizia è ancora tutta da verificare, sebbene è stato detto più volte che il gioco segnerà il ritorno dei contenuti scaricabili per giocatore singolo.

Ora, su Reddit, molti hanno discusso della cosa (via GamingBible). L'utente xDreadlockJesus ha scritto: «Tutto quello che ho da dire è che sarebbe molto intelligente per loro fare un DLC per giocatore singolo. [...] Otterranno molte più vendite se ci sarà un contenuto single-player».

Equivalent_Network29 ha aggiunto: «Sarebbe fantastico se ogni nuova città aggiunta fosse incentrata sulla storia di un nuovo personaggio».

Alcuni fan sperano di rivedere Liberty City, mentre altri sperano di avventurarsi in Sud America, due scelte che sicuramente lascerebbero presagire grandi cose, senza nulla togliere che città realmente esistenti come Londra sarebbero altrettanto apprezzate.

Siamo sicuri che qualsiasi cosa Rockstar stia preparando sarà sicuramente all'altezza delle aspettative. Oltre al fatto che il conto alla rovescia per il trailer continua, quindi non ci resta che attendere pazientemente le prime novità ufficiali.

Ricordiamo che alcune settimane fa il leaker Tez2 (rivelatosi affidabile in più di un'occasione) è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di contenuti.

Ma non solo: una voce aveva reso noto che Rockstar avrebbe implementato un sistema meteorologico all'avanguardia in Grand Theft Auto 6, ma a quanto pare non sarà così.

Ad ogni modo, le discussioni su ciò che i giocatori vorrebbero vedere in GTA 6 continuano: ora, i fan chiedono il ritorno del Nemesis System de La Terra di Mezzo.