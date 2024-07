GTA 6, parla lo studio head di Rockstar: «Stiamo letteralmente creando il futuro»

Tutta l'industria videoludica ha imparato a guardare con forte attenzione i prossimi lavori di Rockstar Games e, in particolar modo, quelli dello studio North: il successo ottenuto dalla serie Grand Theft Auto non può infatti essere assolutamente ignorato.

Anche l'imminente GTA 6 sembra essere già un potenziale fenomeno in grado di inghiottire tutto ciò che lo circonda: non a caso diversi publisher, come ammesso dalla stessa Xbox, stanno monitorando la situazione per tenersi alla larga dal nuovo capitolo della saga.

Considerando che GTA V (che trovate su Amazon) è ancora oggi uno dei titoli più giocati al mondo e che viene utilizzato spesso come esempio dagli sviluppatori, è facile immaginare la pressione che lo studio deve sentire per i suoi prossimi titoli.

Quella pressione è allo stesso tempo motivo di grande orgoglio per i dirigenti dell'azienda, più che consapevoli che l'industria videoludica non vede l'ora di scoprire come verrà realizzato GTA 6.

Una conferma è arrivata tramite la Game On Exhibition al National Museum of Scotland, alla quale ha preso parte anche Rockstar North, essendo uno studio di sviluppo con sede ad Edimburgo.

In particolar modo, DualShockers fa notare un'interessante frase di Aaron Garbut, studio head di Rockstar North, che non nasconde affatto l'ottimismo per i prossimi progetti:

«Uno dei più grandi aspetti del medium dei videogiochi è il costante cambiamento. Per me noi stiamo letteralmente creando il futuro, stiamo creando luoghi reali in cui le persone vivranno, si incontreranno e si divertiranno. Adesso ciò che è emozionante è dove arriveremo in seguito».

GTA 6 potrebbe dunque essere considerato davvero «il futuro» dei videogiochi, stando alle parole del suo Studio Head: affermazioni decisamente ottimiste, ma che non possono che aumentare la curiosità di tutti gli appassionati.

E non è la prima volta che i responsabili si esprimono in questo modo: anche secondo Take-Two, GTA 6 potrebbe diventare un gioco addirittura «senza eguali» nell'industria.

Non possiamo dunque che continuare a seguire gli sviluppi per capire cosa aspettarci davvero dal titolo che potrebbe plasmare il futuro dei videogiochi.