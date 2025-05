GTA 6, un dettaglio del Trailer 2 conquista Michael di GTA 5

Dopo il clamore del primo trailer di GTA 6, inondato da discussioni, è arrivato il secondo trailer e con esso l’approvazione ufficiale di un volto storico della serie: Ned Luke, doppiatore di Michael in GTA 5.

Durante una live sul suo canale YouTube (via GamesRadar), Luke ha reagito in diretta al nuovo video promozionale di Rockstar, e come al solito, non si è lasciato sfuggire i dettagli più… voluttuosi.

Nel momento in cui Lucia — la nuova protagonista femminile del titolo — appare di spalle in un vestito attillato, Luke ha messo in pausa il video esclamando:

«Ecco, fermiamoci qui. Questo è quello di cui parlo», mostrando l’immagine del lato B del personaggio sul suo portatile.

Dopo un attimo di silenzio contemplativo, ha commentato: «Lo so che tutti amano quel cu***e… ma questo è proporzionato, capite? È questo che piace: un sedere proporzionato», dando il suo personalissimo "bollino di qualità" al posteriore di Lucia.

Ma l’attenzione di Luke non si è limitata alle curve femminili: anche Jason, il protagonista maschile, ha attirato la sua attenzione, soprattutto per il suo aspetto fisico.

«A petto nudo! Ma dai! Avete visto questo figlio di…?!» — ha scherzato, probabilmente con un pizzico d’invidia — ricordando quanto l’introduzione di Michael in GTA 5 (che trovate su Amazon) fosse un filo meno incisiva.

Luke ha comunque concluso la sua reazione in modo entusiasta, lodando il trailer in generale: «Non c’è dubbio, questo sarà il gioco più grande di tutti».

È bello vedere come anche i protagonisti storici del franchise sappiano prendersi poco sul serio, commentando i trailer con leggerezza e ironia.

Ned Luke ci ricorda che, oltre all’hype e alla grafica ultra realistica, GTA è sempre stato anche un gioco dissacrante, sopra le righe e consapevole della propria natura esagerata.

E se persino Michael dà l’ok a Lucia e Jason, possiamo stare tranquilli: GTA 6 è sulla buona strada per diventare un’icona, anche di proporzioni. Sperando non venga rinviato di nuovo.