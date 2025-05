GTA 6, ma su PS2, è un tuffo nella nostalgia

Il secondo trailer di Grand Theft Auto VI ha già superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube, ma ora sta girando una versione che ci riporta dritti nei primi anni 2000.

Un fan ha realizzato un remake del trailer in perfetto stile PlayStation 2, riscuotendo un successo immediato nella community.

Il video, pubblicato dall’utente YouTube Foosmoke, rilegge l'attesissimo GTA 6 con grafica a bassa risoluzione, animazioni legnose e un’ironia che non passa inosservata.

In questa versione retrò, ad esempio, Jason — uno dei protagonisti del gioco — incontra problemi nel sollevare i pesi e il suo colpo al minimarket è accompagnato da vistosi errori di compenetrazione tra i modelli poligonali, proprio come accadeva su PS2.

La Vice City che si intravede in questo trailer "8-bit style" è deserta rispetto all’originale, e i volti dei personaggi sono privi di espressioni: caratteristiche tipiche dei titoli Rockstar dell’epoca come GTA: Vice City o San Andreas (che trovate nella trilogia rimasterizzata su Amazon), ma che oggi risultano quasi comiche, considerato il livello tecnico raggiunto dalla serie.

L’operazione di Foosmoke è un piccolo gioiello di creatività che dimostra quanto amore e memoria storica ci siano attorno a GTA.

Al di là del lato comico, è anche un invito implicito a riflettere su come il progresso tecnico non basti da solo a rendere un gioco memorabile. Certi limiti del passato, paradossalmente, riuscivano a stimolare la fantasia dei giocatori più di quanto facciano oggi i muscoli grafici.

Ma diciamolo chiaramente: dopo aver visto il vero trailer di GTA 6, tornare a quei modelli poligonali fa un po’ male agli occhi. Un po' come la versione LEGO, a dire il vero.

In mezzo a questa ondata nostalgica, per chi non lo sapesse, GTA 6 arriverà ufficialmente su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026.