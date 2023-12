GTA 6, i fan hanno già scovato un indizio importante dal trailer

La settimana si è aperta con il trailer di GTA 6 e, ovviamente, questo ha catalizzato l'attenzione della community che ora sta studiando ogni minimo dettaglio dei 90 secondi pubblicati da Rockstar per lanciare ufficialmente il sesto capitolo dello storico franchise di Grand Theft Auto.

D'altronde, con il numero di visualizzazioni incredibile che il trailer ha ricevuto già nelle prime ore, era normale che i fan avessero già scovato qualche indizio importante per poter cominciare a speculare genuinamente su cosa potrà offrirci il titolo Rockstar.

Non sappiamo granché del gioco se non quel poco che si vede dal trailer, tra cui il fatto che la protagonista sarà (almeno) Lucia insieme forse al suo compagno di vita e malefatte. Proprio su Lucia c'è un dettaglio interessante che i fan hanno scovato, e che pone delle potenziali riflessioni interessanti sulla trama.

Nel trailer, infatti, la ragazza si vede in varie occasioni ma ce n'è una un po' a sorpresa, per così dire. Secondo alcuni, anche la bellissima donna in bikini che compare per un attimo nel trailer potrebbe essere una quasi irriconoscibile Lucia.

Abbiamo visto Lucia in occasioni in cui non è esattamente agghindata per un party, ma secondo alcuni è proprio lei in un'occasione decisamente più mondana e meno criminosa.

Nonostante compaia per un attimo, la ragazza ha effettivamente alcuni elementi estetici in comune con la ragazza che vediamo in carcere e in giro a compiere crimini, e sarà interessante capire all'interno della storia come queste sezioni della trama saranno inserite a livello temporale.

L'attesa sarà lunghissima, perché GTA 6 è fissato per il 2025, salvo rinvii, ed è l'unico momento in cui potremmo scoprire qualcosa di concreto sulla storia.

Il nuovo capitolo della saga di Rockstar punta a bissare il successo leggendario di Grand Theft Auto V che, nel caso non abbiate giocato, potete recuperare sempre su Amazon al miglior prezzo.