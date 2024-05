GTA 5 vi farà volare, letteralmente, grazie ai fan

Esiste una pletora di mod per Grand Theft Auto 5, sebbene ora ne sia arrivata una che i fan di GTA 4 conoscono bene.

Il quinto capitolo della serie è infatti ancora molto apprezzato.

Del resto, sempre Grand Theft Auto 5 continua a vendere alla grande, quindi la cosa non sorprende affatto.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, un giocatore ha implementato una delle mod più divertenti di GTA 4 nel quinto capitolo.

La mod originale di GTA 4, intitolata “Warp Eleven (Super Fast Traffic)”, si è diffusa in rete grazie al comico e streamer Tom Walker, che ha tentato di giocare l'intero gioco mentre le auto lo facevano letteralmente volare.

Il tutto si traduceva in morti spettacolari, nel tentativo di attraversare la mappa senza essere mandati nella stratosfera da un veicolo vagante.

A causa di questa minaccia costante, anche le missioni più semplici diventanp un compito arduo, ma dall'ultimo upload su YouTube è riuscito a completarne 27 su 88, il che è impressionante.

Ispirato da ciò, l'utente "MonkipiQuinn" si è rivolto ai social con una domanda: esiste una mod come questa per GTA 5?

Appena due giorni dopo, è tornato con un aggiornamento: «L'ho hackerata e fatta io stesso e ora il gioco è cambiato per sempre».

La clip mostra quella che all'inizio sembra essere una normale partita di tennis, solo con alcune forti esplosioni in sottofondo che sembrano far temporeggiare un po' l'avversario.

Poi, mentre si accingono a servire, un'auto si lancia oltre il bordo del campo, dando il via al caos.

Appare chiaro che le modifiche apportate da "MonkipiQuinn" al gioco non riguardano solo le auto, ma anche altri veicoli.

In una delle prime missioni, che di solito vede Michael afferrare la figlia da una barca prima di sfuggire ai loro inseguitori su una moto d'acqua, la versione moddata vede tutti i partecipanti decollare verso il cielo e attraversare la città.

"MonkipiQuinn" spiega di aver modificato manualmente uno dei file di GTA 5 per abbassare la forza di resistenza iniziale di tutti i veicoli (tranne quelli fondamentali per le missioni) a -999, motivo per cui tutto decolla con facilità.

Insomma, è un modo come un altro per passare il tempo fino all'uscita di GTA 6.

Restando in tema, un altro fan ha aggiunto il trio di protagonisti di GTA 5 alle immagini del trailer di GTA 6.