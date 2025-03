GTA 5 Enhanced è ora fotorealistico, aspettando GTA 6

Grand Theft Auto 5 in versione Enhanced Edition diventa da ora ancora più bello, con somma gioia da parte di chi vuole ingannare il tempo che ci separa da GTA 6.

Dopo l'annuncio della scorsa settimana riguardante la mod RealityV, ora emerge un'alternativa altrettanto promettente chiamata ChromatiX Enhanced, che promette di rivoluzionare l'esperienza visiva del popolare titolo di Rockstar Games.

La mod, attualmente in fase Public Beta 0.1, rappresenta un significativo passo avanti per chi desidera spremere al massimo il potenziale grafico del gioco (che trovate su Amazon), specialmente in combinazione con gli effetti Ray Tracing introdotti nell'edizione Enhanced.

L'intervento più evidente di ChromatiX riguarda l'incremento della densità di traffico e pedoni. Percorrere le strade di Los Santos diventa un'esperienza notevolmente più immersiva, con un mondo di gioco che pulsa di attività e movimento, eliminando quella sensazione di vuoto che talvolta affligge l'esperienza originale.

L'atmosfera urbana acquisisce così una credibilità senza precedenti, avvicinandosi maggiormente alla visione di una metropoli autentica.

Le condizioni atmosferiche ricevono un trattamento speciale, con miglioramenti sostanziali all'illuminazione sia diurna che notturna. Le notti, in particolare, risultano più luminose e realistiche.

ChromatiX non si limita a intervenire sugli aspetti macro dell'esperienza visiva. Le luci delle sirene della polizia brillano ora con maggiore intensità, creando un impatto visivo notevole sia di giorno che di notte.

L'intensità dei riflessi risulta incrementata in tutte le condizioni meteorologiche, conferendo maggiore realismo alle superfici lucide e all'acqua.

Un tocco cinematografico viene aggiunto grazie all'implementazione di nuovi effetti lens flare, mentre il cielo notturno beneficia di texture migliorate per stelle e luna. Questi elementi, apparentemente secondari, contribuiscono significativamente

Con queste nuove opportunità di personalizzazione grafica, Grand Theft Auto 5 dimostra ancora una volta la sua incredibile longevità, continuando ad evolversi e a rinnovarsi anche a distanza di anni dalla sua pubblicazione originale, grazie soprattutto all'appassionato lavoro della comunità di modder e agli aggiornamenti ufficiali.