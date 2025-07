La News in un minuto

Grand Theft Auto V continua a evolversi grazie alla community di modder, nonostante i suoi oltre dieci anni di vita. La nuova versione 3.1 della mod RealityV Enhanced Edition introduce significativi miglioramenti grafici, tra cui un cielo notturno in 8K con Via Lattea visibile, FSR più preciso, TAA che riduce il ghosting e un sistema di color correction ottimizzato per il ray tracing. La mod perfeziona anche il comportamento meteorologico e si integra con gli aggiornamenti ufficiali di Rockstar. Mentre lo studio si concentra su GTA 6, sono i modder a mantenere viva l'esperienza di Los Santos con standard tecnici sorprendenti.