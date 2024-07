GTA 5 incontra Driv3r, ed ecco il risultato

Il Sunshine Dream Team ha rilasciato una nuova versione dela sua mod di conversione totale per Grand Theft Auto 5, chiamata Sunshine Dream.

Non è la prima volta che il quinto capitolo di GTA (trovate l’edizione current-gen ) viene ampliato ed espanso, ma questa volta si tratta di qualcosa di realmente particolare.

Del resto, già alcune settimane fa una mod di GTA 5 ha trasformato il titolo di Rockstar in un'esperienza horror decisamente particolare, ma ora andiamo oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, Sunshine Dream è ambientata nella città di Miami di Driv3r e sostituisce completamente Los Santos e Blaine County.

Da quello che ho visto, questa mod non contiene missioni esclusive, ma offre comunque una nuova mappa che i giocatori possono esplorare.

Ma non solo: ci sono numerose aree di Driv3r che si possono esplorare in Sunshine Dream. Ad esempio, troviamo il rifugio di Tanner, il centro commerciale Mortain, il Red River Bar, il Gold Coast Hotel e la stazione di polizia di Miami Beach.

Nell'ultima versione di Sunshine Dream, i giocatori possono aspettarsi anche miglioramenti ai percorsi del traffico, una migliore illuminazione e la vegetazione in tutta la mappa.

In questo modo, la mappa non sembra più vuota o priva di vita come nella versione iniziale.

Potete scaricare Sunshine Dream da questo indirizzo, mentre poco sopra trovate un video che vi darà un'idea di cosa potete aspettarvi, quindi assicuratevi di dargli un'occhiata.

Chissà che il team di sviluppatori non decida di aggiungere anche qualche missione direttamente da Driv3r, anche se forse è ancora troppo presto per dirlo.

Parlando invece del prossimo GTA 6, è probabile che Rockstar rilasci nuovi screen del prossimo capitolo prima della conferenza stampa di Take-Two del mese prossimo: ecco ciò che sappiamo.

Infine, secondo un ex sviluppatore di Rockstar Games, i fan non dovrebbero aspettarsi che GTA 6 sia profondamente diverso dal suo predecessore.