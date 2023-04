Gran Turismo 7 si aggiorna con l'update 1.32: ecco le novità

Il racing game di Polyphony continua ad aggiungere vetture nel suo già imponente parco auto, e le prossime auto di Gran Turismo 7 arrivano con l'update 1.32.

Uno dei titoli (lo trovate su Amazon) che hanno impreziosito PlayStation 5 dando lustro alla sua lineup negli anni, che continua ad essere supportato con frequenza.

Advertisement

Advertisement

Anche ad aprile, infatti, Gran Turismo 7 ha avuto la sua bella dose di novità per tutti gli appassionati di automotive videoludico.

Mentre uno dei recenti aggiornamenti è stato anticipato da un teasing abbastanza misterioso da parte di Yamauchi, che non ha voluto dire granché sui contenuti in arrivo.

Per fortuna il prossimo, come riporta il PlayStation Blog, non è affatto misterioso.

L’aggiornamento 1.32 di Gran Turismo 7 arriva domani, 27 aprile, alle mattiniere ore 7:00, con 4 nuove auto, 2 menu extra per GT Café e nuovi scenari in Scapes

Come di consueto nuove auto vengono aggiunte all'interno del racing game, che sono le seguenti:

Jaguar XJ220 ’92 , un’auto Gruppo C da strada dalla carrozzeria mozzafiato.

, un’auto Gruppo C da strada dalla carrozzeria mozzafiato. Mercedes-AMG GT3 ’20 , un’auto GT3 migliore e più abbordabile.

, un’auto GT3 migliore e più abbordabile. Dallara SF23 Super Formula / Toyota ’23 e Dallara SF23 Super Formula / Honda ’23, la nuova evoluzione delle auto Super Formula che punta a portare la sostenibilità negli sport automobilistici.

Per quanto riguarda i nuovi circuiti mondiali, invece, all'interno del titolo verrà inserito Super Formula in cui i giocatori potranno gareggiare fin da subito.

Ecco i due menù extra di GT Café:

Menu extra nº 20: “Collezione: Shelby” (Livello collezionista 41 o superiore)

Menu extra nº 21 “Collezione: Alpine” (Livello collezionista 35 o superiore)

Infine i nuovi Scapes per chi vuole dilettarsi nelle foto alle proprie auto preferite, che sono "North Yorkshire" e "Miyazaki", già aggiunti alla selezione.

Nel frattempo Gran Turismo 7 ha vinto anche un importante e inaspettato premio per via di una splendida Ferrari.

In attesa del film, di cui scopriamo sempre nuove informazioni, come il fatto che sarà addirittura ispirato a una storia vera.