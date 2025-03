Gran Turismo 7, disponibile l'aggiornamento di marzo: ecco le novità

Polyphony Digital ha appena rilasciato l'aggiornamento di marzo 2025 per Gran Turismo 7: da questo momento potete dunque scaricare e installare la patch 1.57, necessaria per continuare ad accedere a tutte le funzionalità del titolo.

Come ogni aggiornamento mensile, anche in questo caso potremo mettere le mani su nuove auto giocabili: questa volta troveremo la Aston Martin Vantage '18, la Mazda CX-30 X Smart Edition '21 e la Renault Kangoo 1.4 '01.

Il changelog ufficiale ci segnala che le nuove auto Aston Martin e Mazda potranno essere acquistate in-game tramite Brand Central, mentre la Renault Kangoo potrà essere ottenuta anche tramite la sezione dedicata alle Auto Usate.

Tra le novità più interessanti viene segnalata l'implementazione della versione 2.1 dell'IA Sophy, ora utilizzabile anche nelle gare personalizzate su tutti i tracciati e le varianti supportate, a patto di utilizzare una copia PS5 (le trovate su Amazon).

Come ulteriori aggiunte segnaliamo il Menu extra numero 45 "Collezione: Suzuki", 3 nuovi eventi alla sezione "Circuiti Mondiali" e la possibilità di applicare la sostituzione motore alle seguenti auto:

BMW M2 Competition '18

BMW Z4 3.0i '03

Ford GT '06

Ford GT '17

Subaru BRZ S '15

La modalità Scapes si aggiorna inoltre aggiungendo le Isole Faroe come sezione per le vostre fotografie d'autore, per chi ama dilettarsi in scatti spettacolari.

Nel changelog completo vengono segnalati anche diversi bugfix, ma vi segnalo anche alcuni dettagli interessanti: non solo viene segnalato il supporto al Thrustmaster T598, ma viene segnalato che la lista dei partner ufficiali è stata aggiornata, il che significa che adesso la maggior parte delle auto monteranno gomme originali di Gran Turismo.

Un'indicazione che lascia immaginare siano emersi problemi di licenza per alcuni marchi famosi di gomme, costringendo gli autori di Gran Turismo 7 a intervenire con design originali.

In ogni caso, non posso che consigliarvi di scaricare l'aggiornamento il prima possibile per continuare a divertirvi con il simulatore di Polyphony Digital.