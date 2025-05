Gran Turismo 7, disponibile l'aggiornamento di maggio: ecco le novità

Polyphony Digital ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, che introduce ben 4 nuove auto giocabili e alcune interessanti novità di gameplay.

Gli sviluppatori hanno infatti implementato l'IA Sophy in un nuovo tracciato, a patto di avere la versione PS5 di gioco (che trovate su Amazon), nuovi eventi per i circuiti mondiali e aggiunto la sostituzione del motore per 10 nuovi veicoli, oltre a sbloccare nuove conversazioni nella modalità Café.

Di seguito troverete tutti i dettagli sull'aggiornamento 1.59 di Gran Turismo 7, pensato per l'attuale mese di maggio 2025 e segnalati sul changelog ufficiale:

1. Auto

Sono state aggiunte queste quattro nuove vetture:

Chevrolet Corvette Z06 (C5) '01 (acquistabile da "Brand Central" e presso il concessionario "Auto usate")

Ferrari 812 Superfast '17 (acquistabile da "Brand Central")

Honda CR-V e:HEV EX・Black Edition '21 (acquistabile da "Brand Central")

Suzuki Carry KC '12 (acquistabile da "Brand Central")

2. Gran Turismo Sophy

Gran Turismo Sophy è ora implementata nelle seguenti varianti dei tracciati:

Circuit de Barcelona-Catalunya - Configurazione Gran Premio

Ricordiamo che la modalità Gran Turismo Sophy è disponibile solo nella versione PlayStation 5 di Gran Turismo 7.

3. Circuiti mondiali

I seguenti nuovi eventi sono stati aggiunti a "Circuiti mondiali":

Autódromo de Interlagos

- Coppa Clubman americana 700

- Coppa Clubman americana 700 Eiger Nordwand

- Coppa Pesi leggeri K

- Coppa Pesi leggeri K Deep Forest Raceway

- Sfida circuito Ferrari

4. Café

Aggiunte nuove serie di conversazioni con i personaggi che visitano il Café. È possibile accedere a queste nuove conversazioni passando alle auto indicate di seguito nel Garage e parlando con i personaggi nel Café:

PERSONAGGI

Chris

Mercedes-Benz Unimog Type 411 '62

Jeremy

Chevrolet Corvette Z06 (C5) '01

Suzuki V6 ESCUDO Pikes Peak Special '98

Toyota C-HR S '18

Stella

Honda Civic Si Extra (EF) '87

Peugeot 205 GTI '88

5. Brand Central

Sono state aggiunte al museo nuove voci per i seguenti marchi:

AFEELA

Mercedes-Benz

6. GT Auto

Manutenzione e servizio auto

La Sostituzione motore è ora disponibile per le seguenti auto (dal Livello collezionista 50):

Fiat 500 F '68

Jaguar F Type R Coupé '14

Nissan Fairlady Z 432 '69

Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993) '95

Porsche Cayman GT4 '16

Porsche Cayman GT4 Clubsport '16

Radical SR3 SL '13

Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98

Toyota GR86 RZ '21

Toyota Tundra TRD Pro '19

7. Scapes

"Scatto del quadrato perfetto" è stata aggiunta come sezione di Scapes.

Come ulteriori modifiche aggiuntive, Polyphony Digital segnala anche di aver migliorato la compatibilità di Gran Turismo 7 con i volanti THRUSTMASTER T-GT e THRUSTMASTER T598, ma ha anche rivisto i prezzi della collezione Hagerty in base alle indicazioni della stessa azienda.

Gli autori segnalano anche di aver risolto diversi problemi di localizzazione del testo e altri bug minori, anche se non sono stati descritti nel dettaglio: consigliamo come sempre di scaricare l'aggiornamento il prima possibile, così da poter tornare a godervi tutte le funzionalità di gioco.