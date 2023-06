GOG vi regala un nuovo gioco gratis, per chi ama l'horror

Da oggi sarà ufficialmente disponibile Amnesia The Bunker, il nuovo atteso capitolo della serie survival horror: per celebrare il lancio, GOG ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis, scaricabile già da ora senza costi aggiuntivi.

Significa che da oggi potrete giocare gratuitamente non solo l'ultimo capitolo della serie — a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) — ma anche con uno dei precedenti capitoli più apprezzati: stiamo parlando di Amnesia A Machine For Pigs.

Si tratta di un horror in prima persona ambientato nell'anno 1899, in cui saremo trascinati negli abissi della cupidigia, del potere e della follia.

Non sarà necessario effettuare alcun acquisto aggiuntivo o essere iscritti ad alcun servizio in abbonamento, ma soltanto assicurarsi di avere un account sullo store GOG.

Per aderire a questa nuova interessante iniziativa, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo ufficiale e fare clic sul pulsante "Add to library", dopo esservi assicurati di aver effettuato il login: in pochi istanti, il nuovo gioco sarà ufficialmente aggiunto alla vostra raccolta.

Trattandosi di un giveaway a tempo, avrete soltanto 72 ore a disposizione per aggiungere Amnesia A Machine for Pigs alla vostra raccolta: vi consigliamo dunque di approfittare di questa occasione il prima possibile.

E se siete iscritti a Xbox Game Pass, tenete d'occhio il vostro catalogo: come ricordavamo in apertura, da oggi Amnesia The Bunker sarà ufficialmente disponibile gratis insieme a un'altra piccola perla.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «è un survival horror puro e senza compromessi», anche se la gestione della creatura non è risultata sempre ottimale al punto giusto.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da riscattare su PC, vi segnaliamo anche una nuova interessante promozione su Steam: Field of Glory II è disponibile gratis fino al prossimo giovedì.