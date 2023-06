GOG vi regala un nuovo gioco gratis, per chi ama i platform

Solo per oggi 13 giugno, GOG ha deciso di proporre un interessante giveaway sul suo store, proponendo un nuovo gioco gratis per gli amanti dei giochi a piattaforme.

Si tratta di Sunblaze, un platformer di precisione con una deliziosa grafica 2D in cui interpreterete Josie, impegnata in un corso di addestramento per diventare una nuova supereroina.

Dovrete utilizzare tutte le abilità in vostro possesso — come doppi salti e scatti orizzontali — per riuscire a superare gli enigmi e completare tutte le sfide proposte dall'apposito simulatore.

La produzione di Games From Earth ha da poco festeggiato il suo secondo anniversario d'uscita, e grazie a GOG potrete averlo gratis per sempre, a patto di riscattarlo entro la fine di oggi 13 giugno.

Per poter accedere al vostro nuovo gioco gratis, dovrete semplicemente assicurarvi di essere in possesso di un account sullo store, ma non dovrete effettuare alcun acquisto obbligato.

L'operazione è estremamente semplice: basterà procedere sulla homepage ufficiale al seguente indirizzo, scorrere in basso e fare clic sul pulsante "Add to library" non appena troverete il banner promozionale dedicato a Sunblaze.

Una volta completata questa operazione, potrete scaricare gratuitamente il vostro nuovo omaggio tutte le volte che vorrete, anche dopo la fine di questo giveaway: il nostro consiglio è dunque di approfittarne il prima possibile.

Restando in tema di titoli in omaggio su PC, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Capcom ha deciso di celebrare il suo 40esimo omaggio lanciando un sito web speciale, che include tanti classici giochi gratis su browser.

Se siete alla ricerca invece di classici da scaricare sui vostri dispositivi, vi ricordiamo che grazie a Prime Gaming potete riscattare gli ultimi omaggi prodotti da SNK.

Su Epic Games Store, invece, non avrete bisogno di alcun tipo di abbonamento per riscattare uno degli sparatutto cooperativi più popolari di sempre.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, su Amazon potete acquistare i vostri videogiochi preferiti senza alcun tipo di sovrapprezzo.