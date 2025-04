God of War serie TV, un attore vuole essere Kratos (ma c'è un problema)

Dopo il successo ottenuto con la seconda stagione di Reacher, Olivier Richters, noto per la sua imponente statura di 2,18 metri, ha dichiarato di voler entrare a far parte dell'attesissima serie live-action di God of War, prodotta da Amazon.

L'attore e bodybuilder olandese, già visto in ruoli minori in Black Widow e The King’s Man, ha rivelato in un'intervista a ScreenRant che il suo sogno sarebbe interpretare Kratos, il celebre protagonista del videogioco di Sony Santa Monica (che trovate su Amazon).

Tuttavia, è consapevole che la sua altezza potrebbe rappresentare un problema per ottenere il ruolo. «Ovviamente voglio essere Kratos, ma non credo che mi sceglieranno mai per questo ruolo. Sono semplicemente troppo grande», ha ammesso Richters.

Nonostante ciò, l’attore ha individuato un’alternativa ideale: «C’è un dio più grande di Kratos, ed è Týr, o anche Thor. Ho chiesto al mio agente di provare a ottenere una parte per me. Amazon ormai mi conosce. Paulie può avere un ruolo in God of War?»

Se Olivier Richters riuscisse a ottenere un ruolo nella serie God of War, sarebbe senza dubbio una presenza scenica imponente, perfetta per un dio come Týr. Certo, la fisicità non è tutto, ma con il giusto trucco e un’ottima interpretazione, potrebbe sorprendere tutti.

Mentre i dettagli sulla serie rimangono quindi in gran parte sconosciuti, si sa che seguirà la storia del God of War del 2018, concentrandosi sul rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus nel regno norreno di Midgard.

Il progetto ha recentemente subito un cambio di direzione creativa, con Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, For All Mankind) che ha preso il timone come showrunner.

Richters riuscirà a conquistare un ruolo nel mondo del gaming e della mitologia norrena? I fan attendono con curiosità l’evolversi della situazione (considerando che la serie di God of War è già stata confermata per una seconda stagione).