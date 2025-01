Il nuovo God of War sarà ambientato in Egitto? C'è chi ne è convinto

PlayStation e Santa Monica Studio potrebbero essere già al lavoro sulla nuova avventura di Kratos e Atreus, che proseguirebbe il ciclo narrativo inaugurato con il God of War del 2018 con una delle ambientazioni più richieste dai fan.

La community ha infatti chiesto a gran voce negli ultimi anni un possibile arrivo di Kratos nell'Antico Egitto: un'idea che appare decisamente affascinante e che, incrociando le dita, potrebbe essere stata finalmente accolta dai diretti interessati.

L'ultima voce al riguardo arriva dall'insider Daniel Richtman, che nel suo ultimo post pubblicato su Patreon (via ComicBook) svela che Sony avrebbe già avviato i casting per un nuovo videogioco tripla-A di PlayStation.

Nello specifico, la casa di PlayStation sarebbe alla ricerca di attori mediorientali, motivo per il quale l'insider è convinto che possa trattarsi di casting relativi a un nuovo God of War nell'Antico Egitto.

Un eventuale sequel di God of War Ragnarok (che trovate invece su Amazon) sarebbe dunque pronto a cambiare le ambientazioni in cui Kratos dovrà affrontare nuove sfide, mettendosi alla prova anche con gli dei egiziani.

Vale la pena di ricordare che alcuni suggerimento in merito erano già arrivati dal fumetto Fallen God, che rivelava un viaggio in Egitto del protagonista e, di conseguenza, suggeriva l'arrivo proprio di queste divinità in futuro.

I tempi potrebbero dunque essere maturi per trasformare questo sogno dei fan in realtà, anche se ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Non appena avremo eventuali conferme o smentite sul nuovo capitolo di God of War, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo che God of War Ragnarok è stato aggiunto al Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra: se non l'avete ancora provato, si tratta di un'occasione imperdibile per scaricarlo senza costi aggiuntivi.

Inoltre, pare che Sony abbia cancellato un live-service ambientato nell'universo di God of War: stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata indirettamente colpa del flop Concord.