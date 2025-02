L'annuncio di God of War Remastered potrebbe essere imminente

La trilogia classica di Kratos potrebbe davvero fare il suo ritorno su PS5: continuano infatti a farsi sempre più forti le voci su un presunto God of War Remastered, che rimetterebbe a lucido le prime avventure del Dio della Guerra.

Secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe trattarsi di una raccolta che includerebbe tutti e tre i primi capitoli della serie, andando dunque ad esplorare l'intera crociata di Kratos contro gli Dei dell'Olimpo.

Alla fine l'annuncio non è arrivato nel corso dell'ultimo State of Play, come inizialmente ipotizzato, ma il reveal potrebbe comunque essere particolarmente vicino: semplicemente, Sony avrebbe scelto una data decisamente più simbolica e importante per gli appassionati della serie.

DualShockers segnala infatti gli ultimi commenti del reporter e insider Jeff Grubb, che sostiene come l'annuncio di God of War Remastered sia previsto in prossimità di uno show per il 20esimo anniversario della serie.

Ricordiamo infatti che il primo capitolo della serie venne rilasciato per la prima volta il 22 marzo 2005 negli Stati Uniti e in Canada: quale migliore occasione per annunciare una raccolta rimasterizzata se non il suo 20esimo compleanno?

Se queste indiscrezioni fossero confermate, sarà interessante capire quale sarà l'effettivo lavoro di rimasterizzazione adottato da Sony e Santa Monica: se sul terzo capitolo non dovrebbe esserci bisogno di grandi interventi, potremmo vedere maggiori ritocchi sui primi due episodi, che essendo usciti su PS2 fanno sentire maggiormente il peso dei loro anni.

Un argomento che dovrà decisamente essere affrontato sarà la censura: è possibile infatti che diverse scene a sfondo sessuale vengano tagliate, come già iniziano a temere i fan storici.

Voglio comunque ricordarvi che non è la prima volta che le avventure di Kratos vengono rimesse a lucido: i primi due capitoli erano già stati rimasterizzati su PS3, ma anche God of War III ha avuto un'edizione Remastered per renderlo giocabile anche su PS4 e PS5, tramite la retrocompatibilità (lo trovate su Amazon, se volete recuperarlo).

Come sempre, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che in casa PlayStation non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.