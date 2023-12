God of War Ragnarok Valhalla, neanche gli sviluppatori battono la nuova difficoltà

Da poche ore è ufficialmente disponibile God of War Ragnarok Valhalla, il DLC gratuito che metterà Kratos di fronte a diverse sfide impegnative roguelite da superare.

Un'espansione pensata per proporre ai giocatori di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) un modo per mettere costantemente alla prova tutte le abilità apprese fino a questo momento, come dimostrato anche da una delle aggiunte più interessanti in questa piccola espansione.

Advertisement

Il DLC Valhalla, che richiederà poco meno di 8GB per l'installazione su PS5, ha infatti incluso il livello di difficoltà "Show me Mastery", il più difficile mai introdotto fino ad oggi nella storia di questo gioco.

Una difficoltà così impegnativa che neanche gli stessi sviluppatori sanno se sia possibile a tutti gli effetti superare: come riportato da Game Rant, il team ha ammesso di non essere mai nemmeno riuscito a completarla durante lo sviluppo.

Mihir Sheth, il game director del DLC gratuito, ha ammesso di non vedere l'ora di scoprire in quanto tempo la community sarà in grado di mostrare ai creatori come vada effettivamente giocato God of War Ragnarok, o se questa volta Santa Monica avrà avuto la meglio:

«C'è una sfida endgame in God of War Ragnarok che alla difficoltà "Show me Mastery" non è riuscito a completare nessuno del team di sviluppo. Sono davvero, davvero curioso di scoprire quanto saremo umiliati in fretta dalla community... come spesso accade... ma magari questa volta li abbiamo battuti noi?»

Se volete mettervi alla prova, vale la pena di avvertirvi che la difficoltà potrà essere cambiata solo tra un tentativo e l'altro: cercate di completare questa sfida soltanto se vi sentite davvero esperti dell'arte della guerra.

Per tutti coloro non vedano l'ora di provare a dimostrare quanto siano "scarsi" gli sviluppatori, ricordiamo che il DLC gratis di God of War Ragnarok è già disponibile per il download: non possiamo che lasciarvi augurandovi buona fortuna.

Se siete curiosi di capire cosa potrete aspettarvi da questo nuova modalità Roguelite, vi lasciamo al trailer ufficiale presentato durante i The Game Awards 2023.

A tal proposito, se volete recuperare tutti gli annunci dello show condotto da Geoff Keighley, vi ricordiamo che potete trovarli nel recap dedicato.