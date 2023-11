Un "nuovo" God of War annunciato, ma non quello che pensate

Da tempo si parla di un sequel o anche solo di un DLC di God of War Ragnarok, sebbene ora c'è stato un annuncio legato alla saga non strettamenvte legato al mondo dei videogiochi.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 ha chiuso la saga del Dio della Guerra, ma non la serie nella sua interezza.

Del resto, secondo fonti anonime Sony potrebbe a breve confermare che un DLC di Ragnarok è in effetti in arrivo, e che sarà annunciato entro la fine dell'anno.

Ora, in attesa di saperne di più, come riportato anche da GamingBible, è stato annunciato un nuovo RPG di God of War, anche se potrebbe non essere la continuazione della serie che i fan speravano.

La serie di Kratos sarà ufficialmente il prossimo franchise videoludico a essere adattato in un gioco da tavolo, sotto la guida di Cmon, autori della serie di giochi da tavolo di successo Zombicide.

Cmon ha già fatto sua la serie di God of War con l'omonimo gioco di carte, ma ora sta convertendo la saga in miniature e in un gioco di ruolo da tavolo.

La descrizione del nuovo RPG rivela che seguirà Kratos e Atreus durante le loro avventure attraverso i Nove Regni, dove incontreranno personaggi familiari e affronteranno «creature spaventose e potenti Dei».

Pare inoltre che Cmon stia lavorando direttamente con Santa Monica Studios per creare una rappresentazione accurata del mondo di gioco e che il gioco da tavolo completo uscirà nel 2025, anche se nel 2024 verrà creato un crowdfunding per aiutare la produzione.

Del resto, qualcuno aveva già pensato a un gioco da tavolo dedicato a un altro big PlayStation, ossia Bloodborne, quindi la cosa non sorprende più di tanto.

Del resto, qualcuno aveva già pensato a un gioco da tavolo dedicato a un altro big PlayStation, ossia Bloodborne, quindi la cosa non sorprende più di tanto.