God of War Ragnarok, la patch 4.02 è disponibile: ecco le novità

Da questo momento è ufficialmente disponibile l’aggiornamento 4.02 di God of War Ragnarok, rilasciato per risolvere alcuni dei problemi che ancora affliggono il titolo di Santa Monica Studio.

L'epopea di Kratos e Atreus, che trovate sempre su Amazon, diventa quindi sempre migliore per la gioia dei fan che possono godere delle gesta epiche del duo.

Giusto qualche settimana fa il titolo aveva ricevuto una nuova patch, la 4.01, che era stata pubblicata per correre ai ripari relativamente ad un'altro aggiornamento.

La versione 4.0 del gioco, quella che introduceva il New Game Plus, aveva infatti portato con sé alcuni bug che potevano minare l’esperienza di gioco, non solo a causa di alcuni crash ed errori insoliti, ma anche per l’impossibilità di sbloccare alcuni trofei.

Ora, come svelato dal blog ufficiale di Santa Monica Studio, God of War Ragnarok potrà godere di un'altra serie di migliorie e novità atte a rendere l'esperienza più piacevole.

La patchnote è molto lunga e potete visionarla per intero sul sito ufficiale, ma tra le novità ci sono una serie di hotfix per problemi relativi all'audio, risoluzioni di crash ricorrenti durante i combattimenti, e bug relativi all'equipaggiamento tra problemi relativi a glitch e malfunzionamenti delle statistiche.

Anche il mondo di gioco è stato sistemato, con la risoluzione di un caso in cui il campo di Gná diventava disponibile dopo che il giocatore aveva completato le sfide di Muspelheim, il che consentiva al giocatore di rimanere bloccato.

Oltre ad aver migliorati alcuni problemi relativi al caricamento su PS4, oltre a pop up di personaggi e bug relativi alla non generazione di oggetti, Santa Monica Studio ha consigliato una soluzione per i bug dei salvataggi su PS5:

«Quando importi i dati di salvataggio di PS4 New Game+ su una PS5, continua a giocare dopo il caricamento iniziale fino a quando non avrai creato un nuovo salvataggio automatico. Una volta che ciò si è verificato, puoi creare nuovi salvataggi manuali che non saranno interessati dal problema di cui sopra. Tieni presente che questo salvataggio manuale deve trovarsi in un nuovo slot e non sovrascrivere i tuoi vecchi dati di salvataggio. Se sovrascrivi i tuoi vecchi dati di salvataggio, quel file potrebbe ancora riscontrare il problema.»

A tal proposito, le avventure di Kratos e Atreus non dovrebbero essere affatto finite qui: l'attore di Tyr ha già anticipato che Ragnarok non è l'ultima volta in cui lo vedremo in azione.