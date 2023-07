Gli somiglia, ma la prossima esclusiva Xbox non nasce da BioShock

Tra i videogiochi recentemente svelati dagli Xbox Game Studios, ricorderete sicuramente anche Clockwork Revolution – il titolo a tinte steampunk di inXile Entertainment, che in un certo senso rimandava un po' agli immaginari della saga BioShock.

Attenzione, però, perché l'apparenza inganna e in questo caso il game director del progetto, Chad Moore, ha svelato quelle che sono le vere fonti di ispirazione che hanno portato alla nascita del gioco. Fonti tra le quali non rientra, invece, il già citato BioShock.

«Con una costruzione del mondo profonda, una narrativa coinvolgente, croccanti sistemi ruolistici, un gameplay coinvolgente e una importante capacità di reazione» ha spiegato il director su Twitter, «ho sempre descritto Clockwork Revolution come il figlio nato dall'amore tra Arcanum e Vampire: The Masquerade: Bloodlines».

Si tratta, in realtà, di progetti a cui Moore ha lavorato in precedenza, quando era parte di Troika Games e ha messo la firma su entrambi questi giochi di ruolo.

Insomma, possiamo dire che in un certo senso Clockwork Revolution potrebbe rappresentare una evoluzione dopo le tappe già compiute dal director – e, da qui, identifica questi due giochi come quelli da cui ha preso piede il nuovo progetto.

Con lui, da Troika Games è anche arrivato Jason Anderson (thanks, VG24/7), co-fondatore del vecchio team e parte del team dell'originale Fallout.

Clockwork Revolution sarà ambientato ad Avalon, una città dalle forti tinte steampunk dove scopriremo molto presto la possibilità di viaggiare nel tempo: cominceremo così a manipolare alcuni degli eventi fondamentali, nel tentativo di modificare il loro esito nel presente. Si sa, però, che giocare con il tempo non sempre è una buona idea...

Il gioco si era fatto notare perché, in chiusura al suo primo trailer, aveva detto in modo piuttosto diretto che «uscirà quando sarà pronto», sottraendosi così alle (orribili) logiche dell'hype e degli investitori – per cui si annuncia una potenziale finestra di lancio e si rischia di non fare le cose per bene pur di rispettarla.

L'uscita del gioco è attesa su PC e Xbox Series X|S. Essendo una produzione first-party, arriverà anche su Xbox Game Pass fin dal suo day-one. Se interessati, potete abbonarvi su Instant Gaming.