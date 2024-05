Gli indie svelano le loro fonti di ispirazione, da Sekiro a Donkey Kong

In queste ore, diversi sviluppatori indie si stanno divertendo con un trend lanciato su Twitter, dove sono chiamati a presentare con un'immagine il loro gioco, a cui fanno seguito altre tre immagini per indicare le tre maggiori fonti di ispirazione che lo hanno reso possibile.

Le risposte venute fuori sono molto interessanti e vogliamo segnalarvene alcune – anche perché, mai come oggi, quest'industria ha bisogno di scoprire le piccole produzioni indipendenti.

Ecco che così l'autore di Mythwrecked: Ambrosia Island ha svelato che le sue fonti ispirazione sono state A Short Hike, Ace Attorney e Paradise Killer. Un ottimo modo di far scoprire che meccaniche e che atmosfere aspettarsi da un progetto!

Da lì, il trend è partito con numerosi rilanci (il suo tweet originario ha un milione di visualizzazioni).

L'autore del pittoresco Europa, ad esempio, cita come fonti di ispirazione GRIS, Journey e ABZU.

Gli autori del divertente Another Crab's Treasure – il soulslike con protagonista un granchio, di cui vi parleremo nel dettaglio presto – citano addirittura Sekiro, Donkey Kong e Dark Souls.

I dev di Eternal Strands, invece, si sono ispirati a Shadow of the Colossus, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e a Dragon's Dogma: Dark Arisen, mentre l'autore di Brok The Investigator si è ispirato a Strets of Rage 4, a Ace Attorney e a Sam & Max.

Potete curiosare tra i tantissimi messaggi (tra cui quello di Chris Darril, autore dell'imminente Bye Sweet Carole) a questo indirizzo, scoprendo così magari il prossimo gioco indie che vi ruberà il cuore.