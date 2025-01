Gli autori di Palworld pubblicano il primo gioco su Switch, nonostante la causa legale

Analizzando la causa legale avviata da Nintendo contro la presunta violazione di brevetti di Palworld, sembrava impossibile che la casa di Kyoto potesse accettare di buon grado nuovi giochi sviluppati da Pocketpair sul suo store digitale.

Ma forse in queste ore è arrivata quella che potremmo definire una prima "prova di pace": sebbene non ci siano ancora novità per un'ipotetica versione Switch di Palworld — ed è probabile che non ne vedremo mai — lo studio giapponese ha appena pubblicato a sorpresa un nuovo videogioco sul Nintendo eShop.

Si tratta di Overdungeon, un card game che in realtà era già stato reso disponibile su Steam già a partire dal 2019, ma che adesso è acquistabile in una speciale edizione dedicata su Nintendo Switch.

In questo card game le carte non hanno alcun costo per essere giocate, ma piuttosto dovrete utilizzare tutto ciò che è in vostro possesso per provare a indirizzare le battaglie a vostro favore.

Molti utenti che hanno già avuto di provarlo sottolineano che si è ispirato particolarmente a Slay the Spire — il che non dovrebbe sorprendere più di tanto, visti i precedenti di Pocketpair (lo trovate su Amazon, a proposito).

Come segnalato da Automaton West, questa release è particolarmente avvolta nel mistero, dato che si tratta non solo del primo videogioco pubblicato dal team di sviluppo su Nintendo Switch, ma che il tutto è arrivato senza un vero annuncio ufficiale.

E nel bel mezzo di una causa legale contro Palworld, che ha già costretto gli autori a cambiare una delle meccaniche maggiormente ispirate da Pokémon.

Overdungeon è attualmente disponibile per l'acquisto soltanto nella versione giapponese del Nintendo eShop, ma presenta comunque una traduzione in lingua inglese: non è attualmente chiaro se questo significhi che sia prevista anche una release internazionale.

A rendere il tutto ancora più bizzarro, vale la pena di sottolineare che questa è la prima versione console per il card game: vedremo se effettivamente potremo aspettarci altri videogiochi dello studio pubblicati sulla console Nintendo.