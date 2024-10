Giochi PS5 in uscita: ottobre 2024

Dopo un 2023 che si è contraddistinto per diverse uscite di peso, PlayStation 5 si prepara ad un 2024 altrettanto importante, entrando finalmente nel pieno della nuova generazione di console.

Come al solito, noi continuiamo a proporvi mese per mese le varie novità, in modo da non perdervi tutto quello che sta arrivando sull'ammiraglia di casa Sony.

Advertisement

Se già nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell'anno, per tutte le piattaforme, qui vediamo invece da vicino quelle specificamente destinate a PlayStation 5.

4 ottobre | Until Dawn

Until Dawn Remake per PS5 è una versione rinnovata del celebre horror interattivo uscito nel 2015 firmato da Supermassive Games. Ambientato su una montagna isolata, il gioco segue un gruppo di amici che devono sopravvivere a una notte di terrore.

La versione di ultima generazione introduce miglioramenti tecnici come il 4K, il Tempest Engine per l'audio e l'uso delle feature di DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

8 settembre | Silent Hill 2 Remake

Il remake di Silent Hill 2 per PS5 ripropone uno dei titoli più iconici del genere survival horror, originariamente pubblicato nel 2001. Il gioco racconta la storia di James Sunderland, che si addentra nella nebbiosa città di Silent Hill in cerca della moglie, esplorando temi come il dolore e il senso di colpa.

Questa nuova versione, che segna il ritorno di Konami a nomi e progetti di peso, presenta una grafica aggiornata grazie all'Unreal Engine 5, con modelli e ambientazioni ricostruiti per sfruttare al meglio l'hardware di nuova generazione. Il remake mantiene la narrazione originale e il gameplay basato su esplorazione e risoluzione di enigmi, ma introduce controlli modernizzati e un comparto audio migliorato.

11 ottobre | Dragon Ball Sparking! Zero

Dragon Ball Sparking! Zero è il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di combattimento basata sull'universo di Dragon Ball, conosciuta anche come Budokai Tenkaichi.

Anche in questo caso, avremo azione frenetica e battaglie in ampi ambienti 3D che hanno caratterizzato la saga, con anche nuovi personaggi, mosse e modalità: le novità, però, non minano il grande senso di familiarità che i fan proveranno, sentendosi subito a casa.

11 ottobre | Metaphor: ReFantazio

Metaphor: Re Fantazio è un nuovo JRPG sviluppato dagli autori della serie Persona, e (visto il loro pedigree) rappresenta senza dubbio una delle produzioni più attese nel genere dei giochi di ruolo. Ambientato in un mondo fantasy, il gioco segue un protagonista che deve affrontare sfide politiche e soprannaturali, quando alla morte del re fa seguito una battaglia per accaparrarsi il suo trono.

Il titolo offre un sistema di combattimento a turni strategico, con un'enfasi sulla costruzione di legami tra i personaggi. Aspettiamoci, come marchio di fabbrica degli autori, una narrazione complessa e capace di toccare le corde della riflessione.

11 ottobre | Undisputed

Undisputed, in uscita nell'ottobre di quest'anno dopo un periodo di accesso anticipato, è un simulatore di boxe che punta a diventare il nuovo punto di riferimento per il genere. Ha l'ambizione di offrire un'esperienza realistica, con movimenti fluidi e dinamiche di combattimento basate sulla fisica, ricreando fedelmente l'intensità degli incontri sul ring.

Sviluppato con l’obiettivo di restituire autenticità al mondo del pugilato, Undisputed include un roster di pugili professionisti, licenze ufficiali e una varietà di modalità di gioco. A colpire gli appassionati in particolare è sicuramente la grafica dettagliata, visto l'uso delle tecnologie moderne come il motion capture.

11 ottobre | Transformers: Galactic Trials

Transformers: Galactic Trials è un nuovo videogioco d'azione ambientato nell'universo dei Transformers. Propone una combinazione di combattimenti frenetici e missioni strategiche, in cui i giocatori possono controllare iconici personaggi Autobot e Decepticon.

Ci si ritrova così ad affrontare battaglie a terra e veicoli capaci di trasformarsi in modi impensabili, in un viaggio che prevede anche sfide cooperative e una modalità storia.

15 ottobre | Neva

Neva è il nuovo gioco dagli sviluppatori di Gris, lo spagnolo studio Nomada. Il titolo racconta la storia di una giovane donna e del suo legame con un cucciolo di lupo in un mondo devastato da forze oscure.

Come in Gris, la direzione artistica di grandissima personalità è al centro dell'esperienza, con uno stile delicato e suggestivo che accompagna la narrazione emotiva e silenziosa. Ci ritroveremo così a muoverci tra esplorazione e puzzle, ragionando su temi legati alla crescita, alla perdita e alla rinascita.

17 ottobre | A Quiet Place: The Road Ahead

A Quiet Place: The Road Ahead è un nuovo gioco survival horror basato sull’universo cinematografico di A Quiet Place.

Ambientato in un mondo post-apocalittico dominato da creature sensibili al suono, il gioco mette i giocatori nei panni di sopravvissuti che devono navigare in ambienti ostili dove il minimo rumore può essere fatale. Il gameplay porrà quindi l'accento sul muoversi furtivamente per provare a uscirne vivi.

18 ottobre | Unknown 9: Awakening

Unknown 9: Awakening è un gioco d'azione e avventura che esplora un universo in cui la nostra protagonista, Haroona (Anya Chalotra in The Witcher su Netflix) è dotata di eccezionali poteri soprannaturali che possono fare la differenza per gli equilibri del mondo.

In un'epoca di conflitti, infatti, potremo avanzare con un forte focus sulla furtività, con poteri che permettono perfino di prendere fisicamente il controllo dei propri nemici. Le premesse sono interessanti e bisognerà vedere se Awakening – che sarà anche parte di un universo transmediale immaginato da Bandai Namco – sarà all'altezza delle sue idee di game design.

18 ottobre | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è un nuovo beat'em up, ambientato nell'universo delle celebri Tartarughe Ninja. Il titolo mette i giocatori al controllo di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, mentre affrontano ondate di nemici mutanti in una New York come sempre devastata dal crimine.

Con un focus sul combattimento cooperativo e l'uso delle abilità uniche di ogni tartaruga, il gioco offre sia una modalità storia che sfide multiplayer.

22 ottobre | Alan Wake 2 (edizione fisica)

Alan Wake 2 ha bisogno di ben poche presentazioni: il geniale horror dedicato al ritorno dello scrittore maledetto di Remedy finalmente arriva anche in edizione fisica, per chi la preferiva al digitale.

E non solo: questo mese arriverà anche la nuova espansione The Lake House, che dovrebbe legare ulteriormente il mondo di Alan Wake e quello di Control.

25 ottobre | Sonic X Shadow Generations

Sonic x Shadow Generations è un nuovo titolo della serie Sonic the Hedgehog, che vede Sonic e Shadow unire le forze in una trama che mescola linee temporali e dimensioni parallele.

Come suggerisce il titolo, il gioco celebra la storia dei due iconici personaggi attraverso livelli ispirati ai classici della saga, ma rivisitati con una grafica moderna e dinamiche di gameplay aggiornate.

25 ottobre | Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 segna il ritorno della celebre saga di sparatutto in prima persona di Activision ed è il primo capitolo a uscire dopo che la compagnia è passato sotto il controllo di Microsoft.

Ancora una volta, ci troveremo di fronte a intrighi internazionali e operazioni militari top secret, ma oltre alla campagna sappiamo che il cuore del gioco sarà nel popolare multiplayer. Ad accompagnarlo ci sarà anche il ritorno della modalità Zombie, ormai un classico per gli amanti di CoD.

25 ottobre | Ys X: Nordics

Ys X: Nordics è il nuovo capitolo della longeva serie di action RPG sviluppata da Nihon Falcom. Questa volta, il protagonista Adol Christin si avventura in terre ispirate alla mitologia nordica, esplorando misteriosi arcipelaghi e affrontando nemici ispirati alle leggende vichinghe.

Il gioco introduce nuove meccaniche di combattimento, con un focus sul combattimento navale e un innovativo sistema di lotta in tempo reale che vuole combinare azione e strategia.

29 ottobre | Life is Strange: Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure segna il ritorno di Max Caulfield, la protagonista del primo capitolo della serie, con una storia che riprende le sue vicende dopo gli eventi di Arcadia Bay. Questo nuovo titolo, sviluppato senza il coinvolgimento di Dontnod Entertainment, lo studio originale, è invece prodotto da Deck Nine, già autori di Life is Strange: Before the Storm e True Colors.

Double Exposure continua a esplorare i temi tipici della serie, come le scelte morali e il sovrannaturale, con Max che utilizza nuovamente il suo potere di manipolare il tempo.

31 ottobre | Horizon Zero Dawn Remastered

Forse perché pensava di accompagnarlo alla serie TV finita in stallo, ma Sony ha previsto e annunciato davvero Horizon: Zero Dawn Remastered, una versione rivisitata del debutto di Aloy – che risale però solo al 2017.

Questa nuova versione del gioco aggiorna il comparto tecnico e i sistemi – come i dialoghi, molto statici nell'originale – con lo standard raggiunto in Forbidden West. Questo ha richiesto anche di ri-registrare delle parti. Inoltre, integra le feature di DualSense, come l'uso dei grilletti adattivi per tendere l'arco di Aloy. È possibile eseguire l'upgrade dall'edizione originale di Zero Dawn a 9,99€.

31 ottobre | Dragon Age The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard è il nuovo capitolo dell'apprezzata serie di giochi di ruolo sviluppata da BioWare, che era rimasta in silenzio dai tempi di Inquisition, uscito nel 2014.

Ambientato nel vasto mondo di Thedas, il gioco esplora il delicato equilibrio tra il mondo mortale e il Velo, la barriera che separa il regno dei vivi dal mondo degli spiriti. La storia segue un gruppo di eroi, noti come i Veilguard, incaricati di proteggere questa fragile divisione mentre nuove minacce emergono.

------

Questo è quanto, per un mese piuttosto ricco e soprattutto vario nelle sue proposte videoludiche. Ci ritroviamo qui per le uscite del prossimo mese!