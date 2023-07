I giocatori ascoltano davvero i dialoghi doppiati o li saltano appena letta la battuta?

A volte, si sa, i videogiocatori vanno di fretta, soprattutto considerando che i videogame sono sempre più grandi. È da qui che nasce una curiosa domanda che è stata affrontata sul forum di ResetEra, e che vogliamo rivolgere anche ai nostri lettori: quando vi trovate di fronte a un dialogo con un NPC, ascoltate tutta la battuta doppiata o, una volta letto il sottotitolo, saltate alla successiva?

Sappiamo infatti che in molti giochi, come Final Fantasy XVI, Horizon: Forbidden West (lo trovate su Amazon) e via dicendo, c'è la possibilità di premere un tasto per passare rapidamente alla battuta successiva, prima che l'NPC in questione abbiamo finito di pronunciarla. Questo permette, in un certo senso, di affrontare i dialoghi più velocemente – ma dall'altro lato toglie "vita" al gioco, dal momento che sentirete sempre le battute in modo parziale.

Ma quanto spesso, allora, i giocatori tendono a saltare queste frasi prima che siano finite, per fretta, e quanto invece sono pazienti e ascoltano tutto, godendosi il doppiaggio?

Dei 496 votanti:

il 19,4% afferma che «non salto mai (o raramente) le battute doppiate» ;

afferma che ; il 34,9% afferma che «inizio a saltarle via via che vado più avanti nel gioco» ;

afferma che ; il 22,2% afferma che «inizio a saltarle da più o meno l'inizio del gioco» ;

afferma che ; il 23,6% afferma che «le salto solo se non mi piace com'è doppiato».

I dati sono molto interessanti: la maggioranza afferma quindi di saltare queste battute via via che procede con il gioco e, quindi, le ore iniziano ad accumularsi.

Interessante anche che la seconda opzione più votata sia l'idea di saltarle solo se il doppiaggio del gioco non è all'altezza – un concetto che noi giocatori italiani cresciuti negli anni Novanta sicuramente comprendiamo bene.

La terza opzione più votata è quella di chi inizia a saltarli fin da subito, mentre la possibilità con meno preferenze è quella di chi non le salta mai.

Insomma, di fatto stiamo dicendo ai publisher che ci sono battute doppiate che non sentiamo mai per intero, dato che leggere il sottotitolo dà già le informazioni che servono e scegliamo di procedere oltre.

Voi come vi comportate, invece?