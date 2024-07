Giocare con l'Armatura Atomica di Fallout in Skyrim? Beh, perché no?

È difficile dire se siano più marchiati a fuoco nell'immaginario dei videogiocatori gli scenari di The Elder Scrolls V: Skyrim o quelli desolati e atomici di Fallout. Così, per non dover scegliere tra le due saghe principi di Bethesda Game Studios, ecco che qualcuno ha ben pensato di inventarsi un divertente cross-over tra i due, dotando il suo Dovahkiin di un'armatura atomica.

Come potete immaginare, declinare un'arma dell'epoca di Fallout – dove si spara (e tanto) – a un mondo molto più semplice come quello di Skyrim, dove magie a parte i banditi possono al massimo provare a prenderti a roncolate, permette al giocatore di diventare appena appena potente rispetto agli avversari.

A testimoniarlo c'è un curioso video che mostra questa mod in azione: con una il giocatore si è dotato dell'armatura atomica, come un membro della Confraternita d'acciaio. Con un'altra, invece, ha potuto dotarsi di armi da fuoco per completare il quadretto. E, no, quei banditi non avevano nessuna speranza di farcela.

Fallout non vede dal 2015 l'arrivo di un nuovo episodio per la sua saga principale (escluso il capitolo online, Fallout 76), ma di recente è tornato quanto mai in vista per l'ottimo lavoro svolto dalla serie TV di Amazon Prime Video, che ha ottenuto anche il plauso della nostra recensione.

Certo, gli anni di astinenza da Fallout non sembreranno poi tanti ai fan di The Elder Scrolls, che a loro volta non vedono una nuova uscita principale dal 2011 – da quello Skyrim divenuto un'icona e ancora oggi giocatissimo.

Mentre i fan si divertono con le mod, arrivando anche a mescolare i due universi, in teoria Bethesda continua a lavorare a The Elder Scrolls VI, annunciato leggermente in anticipo rispetto a quando sarebbe divenuto concreto per ammissione dello stesso Todd Howard. Nel frattempo potete comunque divertirvi con Starfield, ma sapete anche voi che non è la stessa cosa.