Per quanto mi riguarda, si merita grandi vendite.
Lo preferisco di gran lunga a spiderman 2, soprattutto per l' immersività dell' avventura, per le ambientazioni magnifiche e per la varietà di personalizzaziine del protagonista. Se poi aggiungiamo che i combattimenti sono gratificanti e molto ben fatti, si meritava anche un mezzo punto in più nel voto delle recensiini.
Dopo una fase di crisi d’identita’,sony tornera’ a fare quello che sa fare meglio,i giochi single player con la storia.Ora il passo successivo sara’ quello di investire piu’ negli AA tipo mafia terra madre.
