Il mercato europeo ha accolto con entusiasmo il nuovo capitolo della saga samurai di Sucker Punch Productions. Ghost of Yotei si è infatti imposto come il lancio più importante per una produzione first-party di PlayStation dal debito di Marvel's Spider-Man 2, avvenuto nell'autunno del 2023.

I dati forniti da GSD European Chart, che monitora le vendite sia fisiche che digitali attraverso 24 paesi tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e persino Australia, fotografano un successo commerciale di notevole portata.

La nuova avventura ambientata nel Giappone feudale ha conquistato la seconda posizione sia nella classifica per unità vendute che in quella per fatturato, superata solamente dal colosso sportivo EA Sports FC 26.

Un risultato che assume ancora più rilievo se confrontato con le performance del predecessore: le vendite di Ghost of Yotei nel primo weekend risultano sostanzialmente allineate a quelle registrate da Ghost of Tsushima, il titolo originale che aveva già conquistato critica e pubblico.

Prodotto in caricamento

Per comprendere la portata di questo risultato, vale la pena ricordare che Marvel's Spider-Man 2 aveva stabilito un record storico per PlayStation Studios, vendendo oltre 2,5 milioni di copie in tutto il mondo nelle prime 24 ore dal lancio. Superare questo traguardo rappresentava una sfida considerevole per qualsiasi produzione Sony, eppure Ghost of Yotei si è avvicinato sensibilmente a quei numeri, confermando l'appeal della proprietà intellettuale creata da Sucker Punch.

La settimana presa in esame dalla classifica GSD, che si conclude il 5 ottobre, ha riservato anche altre sorprese. Sul terzo gradino del podio è salita la raccolta Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, sebbene i dati vadano interpretati con cautela. Nintendo infatti non condivide le informazioni relative alle vendite digitali, rendendo impossibile per GSD tracciare con precisione le reali performance commerciali dei giochi per Switch. Considerando che il primo Super Mario Galaxy era già stato incluso in Super Mario 3D All-Stars, è lecito supporre che molti giocatori abbiano preferito l'acquisto digitale, sia per entrambi i titoli che solo per il secondo capitolo.

Dal punto di vista critico, la risposta al nuovo titolo di Sucker Punch è stata entusiasta. Nella recensione di SpazioGames ho assegnato un punteggio notevole, sottolineando come Ghost of Yotei rappresenti un'evoluzione significativa rispetto al capitolo precedente.