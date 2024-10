Ghost of Yotei, il logo nasconderebbe una curiosità

Il logo di Ghost of Yotei incorpora un tipo di foglia di gingko già presente in Ghost of Tsushima, come recentemente notato da alcuni fan davvero perspicaci.

Il nuovo capitolo si allontana - ma non troppo - dalle atmosfere del primo gioco (che trovate su Amazon).

Un salto temporale che questa volta ci porterà nel nord del Giappone, per la gioia di tutti i fan.

Ora, come riportato anche da GR, le loro osservazioni sono state condivise insieme ad alcune interessanti teorie su come il logo di Ghost of Yotei potrebbe essere collegato ai temi generali del gioco.

Il trailer di tre minuti ha rivelato che il gioco sarà ambientato circa tre secoli dopo il suo predecessore e avrà una nuova protagonista chiamata Atsu.

Il logo di Ghost of Yotei è stato rivelato proprio alla fine del video, insieme alla conferma che l'imminente esclusiva PlayStation è prevista per il 2025.

Il logo potrebbe sembrare familiare ai fan di Ghost of Tsushima: questi incorpora una foglia di gingko gialla all'interno della “o” di “ghost”.

Questa foglia autunnale, dall'aspetto distinto, è stata messa in risalto in tutto il trailer del gioco.

Questo particolare aspetto del fogliame autunnale era presente in molti luoghi di Ghost of Tsushima nella Foresta d'Oro, tra cui il Tempio d'Oro e la Tenuta Adachi.

Sebbene gli alberi di gingko si trovino intorno alla montagna reale che funge da ambientazione di Ghost of Yotei, non fanno parte della sua flora nativa, ma sono originari della Cina, dove vengono coltivati da secoli.

Comunque sia, la rappresentazione di Sucker Punch del Monte Yotei ne incorpora chiaramente in abbondanza, al punto che una foglia di gingko è persino entrata nel logo del gioco e sembra aver ispirato parte della sua tavolozza di colori.

Il logo stesso potrebbe anche offrire indizi sui temi di Ghost of Yotei: alcuni fan hanno notato che la foglia di gingko è stata storicamente utilizzata nella letteratura giapponese come simbolo di pace, speranza, resilienza e dualità, tra gli altri motivi.

Il fatto che la foglia sia raffigurata tagliata a metà nel logo di Ghost of Yotei potrebbe quindi essere interpretato come un indizio del fatto che il gioco cercherà di evocare temi complessi che coinvolgono il conflitto, la perseveranza e la ricerca dell'armonia. Ciò sarebbe in linea con la trama e il sottotesto del primo Ghost of Tsushima.

Dato che Sucker Punch non si è ancora impegnata per una data di uscita più concreta del “2025”, è più probabile che Ghost of Yotei arrivi sul mercato nella seconda metà del prossimo anno piuttosto che nella prima.

Restando in tema, avete letto che Ghost of Yotei correggerà il più grande difetto di Ghost of Tsushima?