Ghost of Tsushima è stato in grado di fare innamorare di nuovo dei videogiochi

Da mesi si parla di un sequel Ghost of Tsushima, sebbene al momento i fan devono accontentarsi del gioco originale.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è riuscito col tempo a conquistare un gran numero di appassionati.

Advertisement

Ora, dopo che il film dedicato al gioco sarà davvero "colorato" e unico, sembra proprio che i giocatori non vogliano perdere di vista il progetto di Sucker Punch.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un giocatore ha ritrovato la passione per i videogames proprio dopo aver messo mano a Ghost of Tsushima.

L'utente Reddit Outside-Werewolf-983.7 ha infatti espresso tutta la sua emozione nell'aver iniziato a godere dell'open world in questione: «Ho smesso praticamente di giocare negli ultimi 4-5 anni. Ho provato diversi giochi, ma mi annoiavo dopo un paio d'ore. Pensavo che forse i miei giorni da giocatore fossero finiti, che avessi un po' superato quella fase (ho 25 anni, a proposito)».

«Un paio di giorni fa ho comprato una PS5, dato che i prossimi titoli sembravano entusiasmanti, e magari una nuova console mi avrebbe ispirato in qualche modo. Ho preso una copia usata di Ghost of Tsushima, e ragazzi... sono completamente coinvolto. Non provavo questa eccitazione per un gioco da quando ero adolescente. Mi sento di nuovo come un bambino, navigando online per vedere il gameplay, imparare le strategie e scoprire luoghi»

E ancora: «Sono ancora all'Atto 1, ma sono troppo impegnato ad esplorare per avanzare nella storia principale. Il gioco è semplicemente bellissimo, e i combattimenti sono così soddisfacenti. Non vedo l'ora di svegliarmi domani per passare l'intera giornata in questo mondo.»

«Sono così invidioso! Vorrei davvero poter rivivere GoT per la prima volta. Goditelo!», ha risposto Correct_Ad_107. «Uno dei miei giochi preferiti di sempre», ha detto Rafaelrod4.

«Sono contento che tu l'abbia apprezzato, amico. Sento la stessa cosa, con la ricerca e la ricerca online di tutto, facendo letteralmente tutto ciò che è possibile prima di finire l'Atto 1, è il mio secondo playthrough ed è fantastico», ha risposto con entusiasmo MrOverKillXone.

Restando in tema, mesi fa il cineasta era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.

Al momento in cui scriviamo manca però ancora il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene rumor indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.