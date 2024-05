Genshin Impact versione 4.7: data e novità gratis

HoYoverse ha annunciato le ultime novità sulla versione 4.7 di Genshin Impact in arrivo il 5 giugno.

Già la versione 4.6 si è rivelata essere davvero niente male, ma a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Questa nuova versione introduce tre nuovi personaggi giocabili, Clorinde, Sigewinne e Sethos, e un altro dominio a lungo termine che va ad aggiungersi al già noto Abisso a spirale.

Ma son solo, visto che la storia principale proseguirà e nella nuova missione dell'Archon assisteremo all'incontro tra i gemelli viaggiatori e Dainsleif.

Al termine del programma speciale di oggi della versione 4.7 di Genshin Impact è stato trasmesso un video di un minuto su Natlan, regalando un'anteprima della nuova nazione in arrivo quest'anno:

Poco sotto, invece trovate il trailer della versione 4.7 di Genshin Impact:

Punti salienti della versione 4.7 di Genshin Impact "Intreccio di sogni eterni":

Tetro immaginario, un nuovo dominio a lungo termine con aggiornamento mensile, nuove regole e ricompense più ricche

Due nuovi personaggi da 5 Stelle, Clorinde, dotata di pistola e spada, e Sigewinne, dotata di abilità curative che sfrutta lanciando bolle. Entrambe sfruttano le meccaniche del Legame vitale, così come il nuovo personaggio da 4 Stelle Sethos, che attacca lanciando frecce perforanti.

Nuova missione dell'Archon avente a che fare con i gemelli viaggiatori, Deinsleif e i segreti di Khaenri'ah

Una nuova stagione del mini gioco di difesa della torre in cui schierare truppe di mostri

Aumento della quantità massima di Resina primordiale, passata da 160 a 200

