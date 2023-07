Genshin Impact è un successo, ma i doppiatori non vengono pagati da mesi

Genshin Impact è un videogioco dei record sia dal punto di vista della fama che del guadagno, ma i doppiatori anglofoni non navigano nella stessa situazione di benessere.

Un successo clamoroso che ha portato il gacha open world a diventare una hit globale, con tanto di gadget a tema come i Funko Pop (su Amazon trovate gli ultimi).

Nel tempo, inoltre, Genshin Impact si è aggiornato con una certa frequenza dando ai giocatori la possibilità di avere sempre qualcosa da fare negli anni.

Supportato anche da PlayStation Plus, che ha fornito dei regali ai fan del gacha proprio nelle scorse settimane.

Sarebbe bene che MiHoYo fornisse anche gli stipendi dovuti ai doppiatori di Genshin Impact che, come riporta PC Gamer, non sono stati consegnati da mesi.

Brandon Winckler, che ha interpretato una moltitudine di ruoli minori e voci aggiuntive, è stato il primo ad esprimersi sui problemi che aha dovuto affrontare negli ultimi mesi.

«Imperdonabile per noi come attori aspettare più di 4 mesi per la paga quando hai 86 milioni di dollari al mese», ha commentato Winckler sul social network riferendosi ai guadagni generati da Genshin Impact.

L'attore ha dichiarato di aver inviato cinque email di sollecito senza risposta, confermando di avere stipendi arretrati da più di 4 mesi. Mentre Winckler dichiara che non lavorerà più al titolo finché non ci sarà una unione sindacale, si è aggiunta al coro anche un'altra voce, letteralmente.

Una voce per altro anche molto importante perché si tratta di Corina Boettger, che interpreta Paimon, la mascotte di Genshin Impact.

Boettger non menziona direttamente MiHoYo ma, nel rispondere al tweet originale di Winckler, è chiaro che si riferisca alla stessa produzione:

«Ho lavorato per mesi non pagati su un grande progetto per uno studio. Mi devono migliaia di dollari. Al momento sto faticando a pagare l'affitto a causa di questo. Questo progetto ha guadagnato miliardi, deve essere creato un sindacato.»

Successivamente, Boettger dichiara anche di non essersi presentata a lavoro negli ultimi due giorni, proprio in segno di protesta e nell'attesa che gli stipendi vengano pagati.

Il problema è che il lavoro dei doppiatori su Genshin Impact non è protetto dal sindacato, quindi non è coperto da alcun tipo di protezione della Screen Actors Guild, che gestisce proprio le professioni artistiche.

Speriamo che la situazione possa regolarizzarsi presto, anche perché la professione è già a rischio di suo con l'arrivo potenziale delle IA.