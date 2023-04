Genshin Impact, l’aggiornamento 3.6 è disponibile da ora: ecco le novità

HoYoverse ha annunciato di aver rilasciato ufficialmente l’atteso aggiornamento 3.6 di Genshin Impact, appositamente intitolato “Celebrazione della saggezza“, svelando sul proprio sito ufficiale tutte le novità in arrivo.

Il free-to-play si è ormai imposto nettamente sul mercato, garantendo aggiornamenti costanti per provare a soddisfare la propria community il più possibile e l’update 3.6 non sembra fare eccezione (trovate tanti gadget a tema su Amazon).

Come già anticipato nelle scorse settimane, la nuova patch permetterà di evocare due nuovi eroi: si tratta di Baizhu e Kaveh, entrambi appartenenti all’elemento Dendro ma che appartengono rispettivamente alle rarità 5 e 4 stelle.

Dopo aver installato la nuova versione di Genshin Impact, avrete automaticamente diritto a ben 600 Primogemme gratuite, assegnate sia come compensazione per la manutenzione dei server che per la risoluzione di alcuni problemi.

Insieme ai già citati nuovi eroi giocabili, HoYoverse ha annunciato di aver aggiunto nuove aree esplorabili nella regione di Sumeru, come del resto era già stato anticipato da un leak a tema: si tratta di Gavireh Lajavard e del Regno di Farakhkert, che introdurranno anche nuovi spot di pesca, Voltacristalli radiosi e Piume di luce purificate.

Le piume vi permetteranno di ottenere la benedizione delle acque e degli alberi: dovrete offrirle alla Sorgente di Amrita per aumentarne il livello e sbloccare le diverse benedizioni casuali possibili.

Le novità dell’aggiornamento non sono però finite qui: HoYoverse ha infatti confermato che la patch 3.6 di Genshin Impact ha introdotto anche nuovi domini, boss da affrontare, equipaggiamenti e una nuova missione per la storia principale, oltre ad eventi incontro e missioni avventura.

L’update sistema anche molti dei problemi più noti del gioco, motivo per il quale sono state rese disponibili ulteriori Primogemme gratuite: se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli, vi lasciamo al changelog completo in lingua italiana al seguente indirizzo.

In attesa di scoprire tutte le ulteriori novità in arrivo sul free-to-play, vi ricordiamo che HoYoverse si sta già preparando al debutto del suo nuovo gioco gratis: Honkai Star Rail uscirà infatti tra poche settimane su PS5, PS4 e PC.