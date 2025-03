Gears Collection potrebbe avere un'amara sorpresa

Le recenti indiscrezioni su una possibile Gears Collection hanno acceso il dibattito nella comunità, specialmente dopo le voci che indicano un lancio previsto nell'estate del 2025.

Mentre i fan attendono conferme ufficiali da parte di Xbox e The Coalition, nuove indiscrezioni sollevano interrogativi sulla natura stessa della raccolta.

La questione più dibattuta riguarda la possibile assenza della componente multiplayer PvP, un elemento che ha storicamente rappresentato uno dei pilastri della serie Gears of War (che trovate su Amazon), insieme alla campagna cooperativa che ha definito l'identità del franchise sin dal suo esordio.

Secondo quanto riportato dall'utente DetectiveSeeds su X (via Pure Xbox), una fonte finora non verificata nel panorama dei leaker, la Gears Collection potrebbe debuttare tra inizio e metà agosto.

La raccolta sarebbe ottimizzata per PS5 Pro, ma mancherebbe completamente della componente multiplayer PvP, concentrandosi esclusivamente sull'esperienza narrativa.

«Il gioco è già caricato nel back-end dello store PlayStation», afferma la fonte, specificando che le informazioni indicano supporto per un solo giocatore, senza menzione di modalità multigiocatore. «Ho chiesto chiarimenti sulla cooperativa, ma non ho ancora ricevuto conferme», aggiunge DetectiveSeeds.

Se queste voci trovassero conferma, la scelta di escludere il multiplayer competitivo rappresenterebbe una svolta significativa rispetto ad altre collezioni di successo come Halo: The Master Chief Collection, che ha fatto della componente online uno dei suoi punti di forza.

L'ipotesi più plausibile è che questa raccolta possa servire principalmente come preparazione narrativa in vista dell'uscita di Gears of War: E-Day, consentendo ai nuovi giocatori di familiarizzare con la storia e i personaggi prima del nuovo capitolo.

Tuttavia, escludere completamente la modalità competitiva rischierebbe di alienare una parte consistente della fanbase che ha sempre apprezzato le modalità Orda e Versus.

Con l'Xbox Games Showcase di giugno che si avvicina, i fan sperano in un annuncio ufficiale che possa chiarire questi dubbi. Se la Gears Collection verrà effettivamente rivelata, sarà interessante vedere quale approccio Xbox e The Coalition adotteranno per bilanciare nostalgia e innovazione, senza sacrificare gli elementi che hanno reso la serie un pilastro.