GCC Pokémon Pocket svela la nuova espansione: ecco la data d'uscita

Gli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket a quanto pare hanno svelato con qualche ora di anticipo l'arrivo di una nuova espansione di gioco, che con molta probabilità dovrebbe essere disponibile entro la fine del mese.

Gli utenti del forum Reddit PTCGP, dedicato proprio al fenomeno mobile, hanno infatti segnalato prontamente un post pubblicato dall'account X giapponese dedicato al gioco di carte collezionabili di Pokémon (di cui trovate diversi set su Amazon), che svela proprio l'arrivo di una nuova espansione per l'app su smartphone.

Il post in questione, prontamente rimosso ma che trovate ripubblicato qui di seguito, ci svela in anteprima le carte Solgaleo EX e Lunala EX, anticipando di fatto che la prossima espansione sarà dedicata a Pokémon Sole e Luna.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il post ha anche confermato la data d'uscita del nuovo set "Rising Hope": potremo iniziare a sbustare le nuove carte a partire dal 30 aprile 2025.

Era stato inoltre incluso il link a un video su YouTube, presumibilmente il trailer di lancio, che tuttavia non risulta visibile al pubblico: sembrerebbe dunque che l'annuncio sia stato reso pubblico per errore e con diverse ore di anticipo.

Purtroppo l'anteprima non ci dice molto sulle nuove carte giocabili, ma sappiamo che Solgaleo EX e Lunala EX saranno Pokémon appartenenti rispettivamente ai tipi Acciaio e Psico, con 180 punti salute.

Coerentemente con i videogiochi principali, si tratta inoltre di carte Fase 2, che richiederanno dunque una doppia evoluzione prima di poter essere schierati in campo: una limitazione che potrebbe vederli svantaggiati rispetto ad altre carte dello stesso tipo, come Dialga EX o Giratina EX.

Per sapere però le rispettive abilità e le mosse dovremo necessariamente attendere l'annuncio ufficiale, che a questo punto potrebbe arrivare anche tra poche ore.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena il tutto verrà confermato definitivamente in via ufficiale: sarà interessante capire se anche in questo set troveremo Pokémon cromatici, grande novità dell'ultima espansione.