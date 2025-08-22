Ancora una volta, il nuovo set di GCC Pokémon Pocket è stato svelato in anticipo rispetto ai piani originali per colpa di uno dei canali ufficiali dedicati al gioco mobile, che ha confermato l'arrivo di un nuovo set tra pochi giorni.

Come segnalato da Insider Gaming, il canale coreano ufficiale ha infatti caricato in anticipo il primo trailer del set A4a, che sarà dunque nuovamente un mini-set con una sola bustina da aprire, ancora una volta legata alla seconda generazione.

L'espansione metterà il focus sui leggendari Suicune, Raikou ed Entei, protagonisti assoluti di questa nuova collezione, ciascuno con le proprie varianti Ex che si preannunciano tra le carte più ricercate dalla community.

Il trailer ha anche svelato che il lancio è previsto per il 28 agosto 2025: il filmato è stato rimosso velocemente dal web, ma potete trovare un suo reupload qui di seguito.

Le immagini mostrano l'apertura di un pacchetto con l'artwork di Suicune, rivelando una serie di nuove carte tra cui spicca la versione Ex del leggendario protagonista di Pokémon Cristallo.

La sequenza prosegue con una transizione verso un ambiente vulcanico dove fa la sua comparsa Entei Ex, seguita dall'apparizione di Raikou Ex, completando così il trio leggendario della seconda generazione di mostricciatoli tascabili.

Questo potrebbe essere uno degli ultimi set prima di una trasformazione radicale del gioco che introdurrà le Mega Evoluzioni in GCC Pokémon Pocket, annunciate poche giornate fa in un nuovo trailer dedicato.

L'arrivo di questa meccanica segnerà l'inizio della seconda stagione, potenzialmente modificando le regole fondamentali del gioco e trasferendo le espansioni dalla serie "A" alla serie "B". Il loro arrivo sembra ormai imminente, ma ci sarà anche qualche mese di tempo per prepararsi a questa rivoluzione.

Le voci di corridoio si intrecciano con gli annunci ufficiali di The Pokémon Company, che ha promesso un grande aggiornamento nel corso dell'anno: una dichiarazione alimenta le speculazioni su una possibile rivoluzione del meta di gioco e sul passaggio a una nuova fase evolutiva della piattaforma digitale.

Il successo di GCC Pokémon Pocket ha sicuramente contribuito ulteriormente a portare nuovi fan a collezionare le carte fisiche (trovate diversi set su Amazon, a tal proposito), ma il fascino e la nostalgia della seconda generazione potrebbero essere la mossa vincente ad attirare nuovi fan.

Il tutto in attesa delle Mega Evoluzioni, come veicolo perfetto per collegare i nuovi set del titolo all'imminente arrivo di Leggende Pokémon Z-A, che proprio nelle scorse ore ha svelato una nuova trasformazione di Victreebel.