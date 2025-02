GCC Pokémon Pocket festeggia la nuova espansione con un grande traguardo

Da oggi è disponibile la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket: l'adattamento mobile del gioco di carte collezionabili ha introdotto ufficialmente Arceus, con un mini-set da una sola bustina.

Un set evidentemente ispirato al successo ottenuto da Leggende Pokémon Arceus (che trovate su Amazon), dato che al suo interno sono presenti anche le carte allenatore raffiguranti i leader dei clan Diamante e Perla.

Ma il team di sviluppo ha annunciato in contemporanea di aver raggiunto un altro incredibile traguardo: come segnalato da GamingonPhone, GCC Pokémon Pocket ha già raggiunto 100 milioni di download a soli 4 mesi dal lancio.

Dati che lo confermano ancora una volta come uno dei più grandi fenomeni mobile degli ultimi tempi e che, nonostante non ci sia più il boom dovuto dall'effetto novità, le carte virtuali di Pokémon non hanno intenzione di andarsene da nessuna parte.

Gli sviluppatori hanno ringraziato con un comunicato sui social la community e i fan per il supporto dimostrato fino a questo momento, sottolineando di non vedere l'ora di celebrare ulteriori traguardi nel corso del 2025.

I giocatori possono accedere già da adesso per approfittare di tanti nuovi omaggi e ricompense riscattabili: ci saranno missioni da completare, nuove battaglie contro la CPU da portare a termine e, soprattutto, diverse bustine gratis da sbloccare.

Per il momento non sono state annunciate ulteriori campagne dedicate ai 100 milioni di download, probabilmente perché arrivati in contemporanea con queste altre iniziative, ma chissà che nelle prossime ore non possano essere svelati altri omaggi per gli utenti.

In attesa di saperne di più, vi ricordo che il set Luce Trionfale vi metterà a disposizione ben 75 nuove carte da collezionare: per chi non vuole invece lasciarsi sfuggire neanche una carta, aggiungendo le varianti più rare si può arrivare a collezionarne 96 in totale.

Inoltre, vi segnalo che sono state abilitate per lo scambio le carte del set "Scontro Spaziotemporale": potete dunque iniziare ad organizzarvi con i vostri amici per completare le vostre collezioni.

Prima di augurarvi buon divertimento con le vostre sbustate, vi ricordo che nella scorsa giornata si è tenuto il Pokémon Presents 2025: qualora ve lo foste perso, abbiamo riepilogato per voi tutti gli annunci della giornata.