Gatti e pirati vi attendono in questo gioco gratis da Steam

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Kato Pirato, un gioco endless runner in cui c'è un gatto pirata, che è già una descrizione sufficiente per spingervi a scaricarlo.

Ecco la descrizione abbastanza diretta di Kato Pirato:

«Salpa e parti per un'avventura senza fine nella giungla!»

Salpa con Kato Pirato, il gatto pirata, e preparati a un’infinita avventura nella giungla! A bordo di una barca improvvisata costruita con una scatola, esplorerai paesaggi vibranti, raccoglierai monete e sbloccherai potenziamenti unici.

Navigando attraverso misteriosi portali runici, potrai ottenere poteri speciali per affrontare nuove sfide, mentre collezionerai oggetti e bonus che renderanno ogni partita ancora più avvincente.

Con un’ambientazione colorata e dinamica e un gameplay endless runner ricco di sorprese, la tua missione sarà quella di spingerti il più lontano possibile. Riuscirai a diventare il pirata più leggendario della giungla?

Dovrete essere veloci per riscattare Kato Pirato, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.