GameScent è l'indispensabile device con cui potrete sentire gli odori dei videogiochi

Se per qualche motivo avete sempre sperato di sentire gli odori dei mondi dei vostri videogiochi preferiti, ora GameScent vi darà la soddisfazione di sapere quanto puzzano esattamente gli zombi di Resident Evil, oppure quanto profumano i fiori di Aerith in Final Fantasy VII.

GameScent è un nuovo prodotto che utilizza l'intelligenza artificiale per rilasciare un profumo correlato al momento preciso dei vostri videogiochi preferiti.

L'azienda afferma (dal sito ufficiale) di possedere un brevetto esclusivo che consente al dispositivo di utilizzare segnali audio in tempo reale per erogare un profumo preciso. L'odore della pioggia durante un temporale, la polvere da sapro dagli spari di uno sparatutto, e così via in base al gioco che si sta giocando.

GameScent è di fatto una piccola scatola compatibile con PC, console e visori VR, visto che il dispositivo può essere collegato a un jack audio HDMI o da 3.5 mm, il tutto per un prezzo di listino di $180 circa.

Il device usa delle cartucce intercambiabili per "mantenere viva l'avventura sensoriale", per usare le parole dell'azienda nel descrivere GameScent. Con il dispositivo viene fornito anche un neutralizzatore, chiamato "Clean Air", che rimuove gli odori dopo una sessione di gioco. Se state giocando, quindi, non farete diventare la vostra casa un mix di odori inaffrontabili.

«Con GameScent, speriamo di rendere le esperienze dei giocatori più emozionanti e memorabili di quanto lo siano mai state prima», afferma il presidente di GameScent Casey Bunce, dopo aver ricordato al mondo che gli studi hanno dimostrato che il senso dell'olfatto si imprime nella memoria a lungo termine più fortemente di qualsiasi altra cosa.

GameScent al momento include sei profumi che ricoprono più o meno la gran parte delle situazioni che potrebbero capitare nei videogiochi, e relativi odori, ovvero Gun Fire, Explosion, Racing, Clean Air, Storm, Forest.

In futuro sarà possibile acquistare anche alcune fragranze aggiuntive, tra cui alcuni profumi chiamati Sports Arena, Blood e Fresh Cut Grass.

Non sappiamo cos'altro aggiungere a questo incredibile ritrovato tecnologico, se non che se proprio non potete aspettare una distribuzione internazionale, GameScent è già disponibile su Amazon al miglior prezzo.