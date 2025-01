Un GameCube "spaziale" in vendita a 100mila dollari

I collezionisti più accaniti di hardware Nintendo hanno appena ricevuto un’inaspettata sorpresa: un rarissimo prototipo del GameCube, noto come “Space World”, è stato messo in vendita su eBay alla modica cifra di 100mila dollari.

Diversi anni prima di Switch (che trovate su Amazon), Wii e Wii U, l'ultima piattaforma "tradizionale" della Casa di Mario ha sicuramente lasciato il segno.

Come riportato anche da IGN US, questo particolare modello non è un GameCube funzionante, ma una scocca illuminata da LED utilizzata per la presentazione della console durante il Nintendo Space World 2000, evento in cui il colosso giapponese mostrò per la prima volta la sua nuova macchina da gioco.

Il prototipo, creduto perso nel tempo, è riemerso nel 2023 grazie a Donny Fillerup di ConsoleVariations.

Rispetto alla versione commerciale, il “Space World” GameCube presenta alcune differenze estetiche.

Il logo sulla parte superiore è parzialmente trasparente, permettendo di vedere il disco inserito, e ci sono leggere variazioni nel design delle prese d’aria.

In totale, si contano oltre 20 differenze rispetto al modello retail giapponese.

Curiosamente, la vendita non include il controller originale del prototipo, anch’esso differente rispetto a quello standard.

A mettere in vendita l’oggetto da collezione è lo stesso Fillerup, che afferma di voler utilizzare il ricavato per finanziare la creazione di uno spazio dedicato ai videogiochi, dove i visitatori possano «sentirsi giovani di nuovo.»

Ora, che qualcuno possa voler spendere una cifra a sei zeri per una scatola vuota con qualche LED è già surreale, ma nel mondo del collezionismo nulla è impossibile.

E se la nostalgia può valere tanto, Fillerup potrebbe aver trovato il modo perfetto per finanziarsi il suo sogno. Magari tra qualche anno vedremo un Power Glove venduto al prezzo di una Ferrari, e qualcuno pronto a rilanciare.

Restando in tema, il raro prototipo di GameCube "Nintendo Dolphin" è riemerso mesi fa sui social, facendo impazzire i fan.