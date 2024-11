Game Pass "colpevole" del rinvio di un big Xbox

L'uscita di Avowed, l'atteso gioco di ruolo di Obsidian, è stata posticipata a febbraio 2025.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha spiegato in un'intervista a Game File (via Pure Xbox) che il rinvio non è dovuto a problemi di sviluppo, ma a una scelta strategica legata al fitto calendario di uscite su Xbox Game Pass (che trovate su Amazon).

Spencer ha dichiarato: «Matt Booty ed io pianifichiamo insieme, parliamo con il team di Game Pass. Diciamo: 'Okay, quali sono i grandi lanci in arrivo?' Abbiamo anche Stalker, che non è nemmeno in quella lista, ma ovviamente per noi è un lancio molto significativo. Abbiamo detto: 'Okay, assicuriamoci di distribuire meglio tutto questo'.»

Il rinvio di Avowed permetterà di evitare la concomitanza con altri titoli importanti in arrivo su Game Pass nei prossimi mesi, come Microsoft Flight Simulator 2024 e Stalker 2 a novembre, seguiti da Indiana Jones di Bethesda a inizio dicembre.

Spencer ha aggiunto che Obsidian sfrutterà il tempo extra per perfezionare ulteriormente Avowed in vista del lancio su Xbox Game Pass il 18 febbraio.

La decisione di posticipare l'uscita sembra quindi essere stata presa principalmente per ragioni commerciali e di pianificazione, piuttosto che per necessità legate allo sviluppo del gioco.

Il rinvio di Avowed al 2025 permetterà al titolo di Obsidian di evitare un periodo particolarmente affollato di uscite su Xbox Game Pass, dando al gioco maggiore visibilità e possibilità di successo al momento del lancio.

Una mossa strategica che potrebbe rivelarsi vincente sia per Microsoft che per gli sviluppatori.

Restando in casa Microsoft, il 2025 potrebbe essere un anno decisivo per Xbox, ma solo se le promesse di Phil Spencer si tradurranno in risultati concreti.

Ma non solo: tra le novità anticipate sempre da Spencer di recente si è parlato anche di altre acquisizioni e, soprattutto, di una vera e propria Xbox portatile.