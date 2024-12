FromSoftware è ignara dell'accordo Kadokawa-Sony

L'affare Kadokawa-Sony potrebbe essere una delle notizie più importanti del momento, quando verrà confermata, ma FromSoftware non sa nulla della vicenda che riguarda l'azienda che ne detiene la proprietà.

Come sapete, infatti, Kadokawa è un gruppo gigantesco che, tra le tante cose, possiede anche FromSoftware autore di Elden Ring (lo trovate su Amazon), ma questi non sanno nulla di ciò che sta accadendo.

Ed è proprio il destino di FromSoftware ad essere al centro delle preoccupazioni dei fan. Cosa succederà se Sony riuscirà ad acquisire Kadokawa?

A rispondere è il game director Junya Ishizaki in una intervista con IGN, ma non vi aspettate grandi risposte al riguardo della questione:

«Ad essere onesti, non sappiamo esattamente a che punto siano le discussioni in questo momento. Se ci sono trattative in corso, non ne siamo stati informati.»

La situazione è decisamente curiosa, perché i dipendenti di Kadokawa si sono rivelati molto propositivi verso l'acquisizione. Per via di un classe dirigente giudicata non adeguata, infatti, l'arrivo di Sony potrebbe essere la proverbiale manna.

A questo punto non ci resta quindi che aspettare una conferma definitiva, visto che le parti in causa hanno già detto che la trattativa è assolutamente reale.

Kadokawa è stata la prima ad affermare di essere in trattativa con Sony, e quest'ultima ha risposto di rimando affermando che c'è la volontà per le due aziende di raggiungere un accordo.

Se l’operazione venisse completata, è improbabile che questo significhi la fine delle uscite multipiattaforma per franchise come Elden Ring. Sony ha già investito in Kadokawa e FromSoftware in passato, e ci si aspetta un approccio piuttosto "soft" nella gestione dello studio anche in caso di acquisizione definitiva.

Il director di Elden Ring ha risposto di recente anche riguardo altre preoccapazioni. Quelle su Nightreign, che molti pensano possa essere un live service game.