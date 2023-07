Forspoken per PS5 a meno di 30€! Sconto del 63%

Anche oggi, venerdì 14 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Forspoken, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,99€, con un risparmio reale di 50€ rispetto al prezzo consigliato di 79,99€.

Forspoken vi porta in un mondo fantastico, attraverso una trama coinvolgente e affascinante. Assumerete il ruolo di Frey, una giovane americana di 21 anni che si ritrova all'improvviso in un universo parallelo, trasferita attraverso un portale interdimensionale. Questa avventura si svolge in un mondo spettacolare popolato da esseri misteriosi e mostri terrificanti. Tuttavia, grazie al bracciale magico di Frey, avrete accesso a abilità sorprendenti, come la telecinesi e la possibilità di lanciare incantesimi.

Il gameplay di Forspoken è caratterizzato da un ritmo serrato e pieno di adrenalina. Frey sarà in grado di muoversi con incredibile velocità, sfruttando superfici inclinate e acrobazie per raggiungere ritmi vertiginosi. Inoltre, avrà a disposizione una vasta gamma di poteri magici. Tra questi, Frey potrà evocare un scudo di luce protettivo, scatenare attacchi elementali di acqua, fuoco, terra e ghiaccio, e addirittura diventare invisibile per sorprendere i nemici con attacchi inaspettati.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "Forspoken è un gioco fatto di alti e bassi. Il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità. A salvare la situazione, però, ci pensano un sistema di esplorazione estremamente funzionale e un combat system molto vario e divertente, oltre che spettacolare".

