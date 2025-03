Flight Simulator è su PlayStation, ma non quello che credete

Un nuovo caso di videogioco clone ha scosso la comunità PlayStation nelle ultime ore, riaccendendo i riflettori sul problema dei titoli contraffatti che popolano gli store digitali.

Flight Simulator 2025, recentemente apparso tra i giochi prenotabili sul PlayStation Store, sta generando confusione tra gli appassionati di simulazioni di volo che potrebbero scambiarlo per un porting ufficiale del celebre titolo Microsoft (che trovate anche su Amazon).

La verità, però, è ben diversa e nasconde una rete di attività sospette che meritano un'analisi approfondita.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti su Reddit hanno notato l'apparizione di un elenco di trofei per Flight Simulator 2025 sul PlayStation Store.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'entusiasmo iniziale si è rapidamente trasformato in sospetto quando è divenuto evidente che questo titolo non aveva alcuna connessione con Microsoft.

Ad una più attenta analisi, il gioco presenta una copertina realizzata con immagini generate dall'intelligenza artificiale e risulta sviluppato da una società denominata "Grizzy Games Limited".

L'utilizzo di grafica AI-generated rappresenta già di per sé un campanello d'allarme, ma è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio.

Visitando il sito web della presunta software house (Grizzly-Games.com), si trova un catalogo di progetti mobile dai nomi fantasiosi come "Idle Command: Supply Frontline" e "Color Page ASMR: Drawing Art", tutti accomunati da artwork palesemente generati con l'AI.

Le anomalie non finiscono qui. I link di download per questi presunti giochi mobile puntano tutti al Google Play Store, ma risultano sistematicamente non funzionanti.

Non esiste alcuna prova che questi titoli siano mai stati effettivamente pubblicati o sviluppati, sollevando dubbi sulla legittimità dell'intera operazione.

Sony e le altre compagnie implicate nella vicenda non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, nonostante l'episodio non sia isolato.

Nel frattempo, il consiglio per gli utenti rimane quello di prestare la massima attenzione prima di preordinare Flight Simulator 2025, che non ha nulla a che vedere con il vero Microsoft Flight Simulator, il quale potrebbe comunque approdare ufficialmente su PS5 in futuro.